KBIS 2025 : LG dévoile la nouvelle marque « SKS » pour sa gamme de luxe Signature Kitchen Suite

LG Electronics (LG) dévoile officiellement le rebranding de sa marque SIGNATURE KITCHEN SUITE, désormais rebaptisée SKS, lors du Kitchen and Bath Industry Show (KBIS) 2025, qui se tiendra à Las Vegas du 25 au 27 février. Lancée en 2016, cette gamme encastrable de luxe entre dans une nouvelle ère avec une identité revisitée, affirmant ainsi son positionnement haut de gamme et son engagement envers l’innovation et le design sophistiqué.

Cette transformation reflète une esthétique raffinée, un positionnement résolument moderne et un engagement constant envers un design sophistiqué et des technologies de pointe. Le nouveau “SKS” vise à renforcer son impact auprès des consommateurs du monde entier tout en préservant l’essence de la marque. Ce rebranding réaffirme ainsi le leadership de SKS dans l’univers des appareils électroménagers encastrables de luxe.

Une expansion stratégique pour renforcer le leadership de SKS

Face aux défis du marché mondial, SKS mise sur l’innovation, l’intelligence artificielle et un design d’exception pour consolider sa position. Cette stratégie ambitieuse s’inscrit dans un contexte de forte croissance des appareils encastrables haut de gamme, où LG entend bien renforcer sa présence et son influence.

🟢 À LIRE AUSSI : Lave-linge et sèche-linge à pompe à chaleur : LG dévoile ses solutions de lavage au KBIS 2025

Après le KBIS 2025, LG lancera une transformation complète de l’image de SKS sur l’ensemble de ses points de contact avec les clients, notamment dans les showrooms et magasins de détail. En parallèle, l’entreprise poursuivra son expansion aux États-Unis avec l’ouverture d’un troisième showroom, affirmant ainsi son engagement sur ce marché stratégique.

Quelles sont les innovations majeures dévoilées au KBIS 2025 ?

À l’occasion du KBIS 2025, LG lève le voile sur une gamme de produits encastrables SKS conçus pour allier élégance et performance. Parmi les nouveautés phares :

Le Cook-Zone-Free Pro Range de 36 pouces , un piano de cuisson à induction révolutionnaire qui supprime les zones de cuisson fixes , permettant ainsi de placer librement les ustensiles sur toute la surface. Ce modèle intègre également un système de convection avancé , une technologie vapeur préservant la qualité des aliments , une caméra intégrée pour une surveillance en temps réel et l’ intelligence artificielle Gourmet AI™ de LG , optimisant la gestion de la chaleur pour une précision culinaire inégalée.

, un piano de cuisson à induction révolutionnaire qui , permettant ainsi de sur toute la surface. Ce modèle intègre également un , une , une et l’ , optimisant la gestion de la chaleur pour une précision culinaire inégalée. Le nouveau lave-vaisselle SKS , conçu pour s’intégrer parfaitement aux cuisines sur mesure . Grâce à son ajustement affleurant avec les meubles de profondeur standard , il garantit un design homogène et raffiné , tout en assurant des performances de lavage exceptionnelles.

, conçu pour . Grâce à son , il garantit un , tout en assurant des performances de lavage exceptionnelles. Le SKS Island System, un concept de cuisine îlot ultra-innovant intégrant les dernières technologies de cuisson et de ventilation de SKS. Il se distingue par une plaque à induction dissimulée, qui se fond dans un plan de travail en finition bois lorsqu’elle n’est pas utilisée, offrant ainsi une esthétique minimaliste. Son système de ventilation escamotable, équipé de la technologie exclusive Air Curtain de SKS, assure une évacuation optimale de la fumée et de la vapeur. De plus, ses espaces de rangement personnalisables illustrent parfaitement l’engagement de SKS en faveur d’un luxe sur mesure, où design et fonctionnalité avancée se rejoignent.

KBIS 2025 : où trouver le stand de LG ?

« Le nouveau SKS représente l’évolution naturelle et continue de notre marque de cuisine ultra-premium, célébrant une décennie d’excellence », a déclaré Lyu Jae-cheol, président de LG Home Appliance Solution Company. « En adoptant notre philosophie True to Food, SKS continuera d’offrir des solutions culinaires différenciées qui enrichissent l’expérience des clients et renforcent le leadership de LG sur le marché haut de gamme des appareils encastrables. »

Les visiteurs du KBIS 2025 pourront découvrir ces innovations culinaires premium de première main, alliant élégance et performance, sur le stand LG (West Hall #2417, Las Vegas Convention Center).

À propos de SKS

SKS révolutionne le marché des appareils encastrables de luxe grâce à un design réfléchi et une innovation audacieuse. Soutenue par LG Electronics, acteur mondial de l’innovation, la marque s’inspire de la philosophie “Life’s Good” de LG. Ainsi, SKS conçoit des appareils de cuisine de luxe qui allient précision, performance et passion.

🟢 À LIRE AUSSI : ISE 2025 : LG présente des solutions de signalisation numérique adaptées aux secteurs B2B

Animée par une quête d’excellence et une volonté constante de repousser les limites, SKS (anciennement Signature Kitchen Suite) a remporté plusieurs distinctions internationales pour ses designs révolutionnaires et continue de redéfinir la technologie culinaire moderne.

De la première cuisinière encastrable avec cuisson sous vide intégrée à l’unique réfrigérateur encastrable à portes françaises doté d’un tiroir central convertible, les appareils SKS offrent une expérience culinaire d’une précision inégalée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.signaturekitchensuite.com ou suivez la marque sur les réseaux sociaux @SKSappliances.