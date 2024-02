KBIS 2024 : LG dévoile la nouvelle série de cuisines signature Transitional Series

LG dévoile la nouvelle série de cuisines signature Transitional Series et les fours muraux avec gourmet AI au KBIS 2024. Grâce à une technologie avancée et à un design très tendance, la gamme élargie d’appareils de cuisine encastrables haut de gamme de l’entreprise offre un style de vie culinaire élevé.

SÉOUL, 21 février 2024 – LG Electronics (LG) s’apprête à présenter une gamme diversifiée de luxueux ensembles de cuisines intégrées lors du 2024 Kitchen & Bath Industry Show (KBIS), qui se tient à Las Vegas, aux États-Unis, du 27 au 29 février. Occupant le devant de la scène, les nouveaux appareils Signature Kitchen Suite Transitional Series de l’entreprise – notamment le four mural Combi, le four mural double et le four simple dotés de la technologie de pointe Gourmet AI™ – affichent un design sophistiqué et des fonctionnalités intelligentes.

Une sophistication audacieuse avec le nouvel ensemble de cuisines encastrées transitionnelles

L’arrivée du nouvel ensemble de cuisines encastrées Transitional Series marque une expansion significative de la gamme Signature Kitchen Suite, qui continue d’établir la norme en matière de simplicité élégante, de luxe discret et de qualité exceptionnelle. Rejoignant la gamme existante Professional Series (Traditional), la Transitional Series a été créée en réponse à la préférence croissante des consommateurs pour les cuisines de style transitionnel et contemporain.

Les appareils électroménagers de la série Transitional de Signature Kitchen Suite sont en acier inoxydable satiné avec une finition mate élégante et veloutée qui rehausse l’environnement de la cuisine. D’apparence chic et minimaliste, les appareils de la série Transition sont équipés de poignées plus fines que celles des modèles de la série Professionnelle. Le choix d’abandonner les boutons de commande conventionnels contribue également à l’aspect plus épuré de l’appareil.

L’ensemble de cuisines encastrées Signature Kitchen Suite Transitional Series présenté au KBIS 2024 comprend des réfrigérateurs French-Door, des réfrigérateurs à colonne, des lave-vaisselle, des fours muraux et bien plus encore. L’étendue des offres encastrables de la marque témoigne d’un engagement ferme à fournir aux consommateurs une large gamme de produits haut de gamme pour les aider à compléter la cuisine de leurs rêves.

Expérience culinaire améliorée grâce à la technologie Gourmet AI avancée

Présentées pour la première fois au salon de cette année, les gammes de fours muraux Gourmet AI de Signature Kitchen Suite offrent une expérience culinaire améliorée. La technologie innovante Gourmet AI de l’entreprise est capable d’identifier les ingrédients que l’utilisateur a sous la main et de suggérer automatiquement des recettes optimales parmi 80 options de cuisson automatique. Grâce à la caméra haute définition intégrée au four, les utilisateurs peuvent surveiller à distance ce qu’ils cuisinent via l’appli ThinQ™. La caméra intelligente de LG permet des fonctionnalités telles que l’enregistrement en time-lapse et la possibilité de capturer des photos et de les partager en ligne. En outre, l’inclusion de ThinQ Care signifie que les utilisateurs bénéficient de mises à jour continues des fonctionnalités tout au long de la durée de vie de leur four.

Autre innovation performante de la Signature Kitchen Suite, le four à convection Steam-Combi intègre parfaitement les fonctions de cuisson à la vapeur et à convection pour des résultats gastronomiques exceptionnels. Le système de convection Steam-Combi assure une cuisson rapide et homogène, en utilisant les propriétés naturelles de la vapeur pour préserver le goût, la texture et l’aspect des aliments. Sans préchauffage, le mode vapeur sous vide du four permet de créer des plats délectables, moelleux et tendres à l’intérieur et croustillants et feuilletés à l’extérieur.

De plus, les fours de la série Transitional sont dotés de la fenêtre InstaView™ de LG, distinctive et très pratique, permettant aux utilisateurs de voir à l’intérieur sans avoir à ouvrir la porte.

Une large gamme de cuisines haut de gamme pour des styles de vie et des espaces culinaires variés

D’autres innovations de la Signature Kitchen Suite présentées au KBIS 2024 comprennent des appareils de cuisine de 48 pouces prêts pour les panneaux qui peuvent être coordonnés en couleur pour s’harmoniser avec les armoires existantes, et un réfrigérateur French-Door de 36 pouces rationalisé conçu pour les espaces plus restreints. La gamme diversifiée de solutions intégrées ultra-premium de LG offre à chaque client la possibilité de créer une cuisine qui incarne véritablement son style personnel et répond aux besoins de son mode de vie culinaire unique.

« Grâce à l’élargissement de la gamme Signature Kitchen Suite avec la nouvelle série Transitional et à l’introduction des fours muraux Gourmet AI, LG renforce sa position sur le marché des appareils encastrables de luxe et réaffirme son leadership en matière de technologie et de design », a déclaré Lyu Jae-cheol, président de LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. « Nous continuerons à répondre à l’évolution des goûts des consommateurs en proposant une gamme variée d’appareils encastrables ultra-premium offrant ce qu’il y a de mieux en termes de performance, de commodité et d’esthétique. »

À propos de Signature Kitchen Suite

Signature Kitchen Suite innove sur le marché des appareils de cuisine encastrables de luxe grâce à une technologie de pointe qui offre plus de flexibilité pour préparer les aliments de la meilleure façon possible, en faisant preuve de respect pour les aliments à tous les niveaux. Nouvelle marque de luxe du leader mondial de l’électroménager LG Electronics, Signature Kitchen Suite s’adresse à une nouvelle génération de cuisiniers Technicurean™ avant-gardistes, alliant leur passion pour la cuisine à leur goût pour l’innovation. De la première cuisinière sous vide intégrée au seul réfrigérateur encastré à porte française doté d’un tiroir central convertible, les appareils polyvalents et performants de Signature Kitchen Suite offrent l’expérience ultime de la cuisine de précision. Visitez www.signaturekitchensuite.com ou suivez la marque sur les canaux sociaux @SKSappliances.