Kaylia Nemour s’offre une belle distinction personnelle et devance Imane Khelif

Kaylia Nemour a été élue meilleure sportive algérienne de l’année 2024 par les médias nationaux. Elle a devancé la championne de la boxe, Imane Khelif. Djamel Sedjati, quant à lui, a remporté le prix du meilleur sportif de l’année.

Comme prévu, c’est hier que la cérémonie qui récompense les meilleurs sportifs de l’année 2024, organisé par l’Agence Presse Service (APS) a eu lieu. Le prix de la meilleure sportive a été décerné à Kaylia Nemour, qui a remporté la médaille d’or en Barres asymétriques (Gymnastique) aux Jeux Olympiques Paris-2024.

La jeune championne algérienne a distancé de cinq petits points sa dauphine, la boxeuse Imane Khelif. La troisième place a été remportée par la rameuse Carole Bouzidi. En effet, Nemour (18 ans) a été plébiscité 13 fois en première position et 13 fois en deuxième, alors que Khélif a été portée 14 fois en pôle position et 8 fois en seconde position. Ainsi, La jeune prodige de la gymnastique algérienne succède à elle-même au Prix « Brahim Dahmani » qu’elle avait remporté en 2023.

Chez les hommes, Djamel Sedjati a remporté le titre du meilleur athlète-2024. Et ce, grâce à sa médaille de bronze remportée aux JO et sa régularité dans les performances durant cette même année, où il s’était classé en deuxième position de la finale du 800m de la Diamond League 2024.

Le jeune athlète algérien a été cité 25 fois en première position, alors que son dauphin, Triki a été désigné à 12 reprises à la deuxième place et quatre fois en troisième position. Pour sa part, l’athlète Boudina a figuré, dans le choix des organes de presse, huit fois à la seconde position et huit fois à la troisième place. Sedjati succède à son coéquipier en équipe nationale d’athlétisme, Slimane Moula, élu meilleur athlète algérien l’année dernière (2023).

« Rien n’égale la reconnaissance de mon pays, l’Algérie »

Juste après avoir reçu le prix de la meilleure sportive algérienne de l’année, Kaylia Nemour a livré ses impressions. Elle se dit contente de s’offrir cette belle distinction personnelle.

« Je tiens une nouvelle fois à remercier les initiateurs du sondage que j’ai eu à découvrir l’année dernière. Je suis certaine que le choix était difficile pour la presse nationale, entre deux championnes olympiques (NB: Imane Khelif). Mais, finalement c’est le sport féminin algérien qui en sort gagnant ce soir. C’est une autre reconnaissance pour les sportifs qui est à même de nous booster pour d’autres consécrations au plus haut niveau (…) Il est vrai que je gagne des titres au plus haut niveau, mais croyez-moi, rien n’égale la reconnaissance de ton propre pays. Donc, c’est une émotion agréable et profonde que je ressens aujourd’hui, et merci », a-t-elle déclaré.

La jeune gymnaste franco-algérienne se dit fière de représenter l’Algérie. Elle affiche ses ambitions pour l’avenir. « Je suis très fière de représenter mon pays, qui m’a accueillie à bras ouverts, et d’avoir pu m’offrir cette médaille olympique, après mes titres mondiaux et africains. J’espère avoir la capacité de poursuivre lors des années à venir, et surtout confirmer lors des JO de Los Angles en 2028 », a-t-elle ajouté.