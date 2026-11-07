Kaylia Nemour au SILA 2026 : la championne olympique dédicace « L’Ombre de l’or » à Alger

La championne olympique Kaylia Nemour a fait sensation vendredi au Salon international du livre d’Alger. Elle y dédicaçait son premier livre, « L’Ombre de l’or », dans lequel elle raconte les sacrifices, les blessures et les choix décisifs qui se cachent derrière ses médailles.

Kaylia Nemour au SILA 2026 : une séance de dédicace très attendue

La gymnaste Kaylia Nemour était présente le vendredi 6 novembre au Salon international du livre d’Alger, l’avant-dernier jour de cette édition 2026. Elle a dédicacé son premier livre au pavillon de la Palestine. La championne olympique a ainsi rencontré directement son public algérien.

« Vous allez mieux me connaître à travers ce livre. J’y raconte toute mon aventure, jusqu’aux championnats du monde de l’an dernier », a-t-elle déclaré. Elle a remercié le public pour son « soutien continu », qui la pousse, a-t-elle dit, à réaliser davantage d’exploits. La championne a aussi salué l’accompagnement de l’Agence nationale d’édition et de publicité et du ministère des Sports.

Le SILA 2026 s’achève ce samedi, après plusieurs jours de rencontres et de dédicaces. Notre guide complet du Salon international du livre d’Alger présente les horaires et les pavillons de cette édition. La venue de la gymnaste figurait parmi les moments les plus suivis du salon.

« L’Ombre de l’or » : le premier livre de Kaylia Nemour

Le livre s’intitule « L’Ombre de l’or : la star des Jeux de Paris 2024 livre sa vérité ». Il est paru le 4 décembre 2025 aux éditions Alisio, en collaboration avec le journaliste Frédéric Brindelle. Avant même sa sortie, il s’était hissé en tête des préventes, comme le racontait notre article sur le succès du livre en prévente.

La gymnaste y retrace son parcours depuis ses premiers pas dans la gymnastique jusqu’au sommet mondial. Elle revient sur son titre olympique aux barres asymétriques, à Paris en 2024, puis sur son titre mondial de 2025. Le récit s’arrête aux championnats du monde de Jakarta.

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Blessures, choix de l’Algérie : ce que raconte le livre

Le livre ne se limite pas aux victoires. La championne y évoque les difficultés de sa carrière, notamment les blessures et une période de plus d’un an loin des compétitions. Elle y raconte aussi les sacrifices qu’exige le sport de haut niveau.

Kaylia Nemour revient également sur l’une des décisions les plus marquantes de sa vie : son choix de représenter l’Algérie sur la scène internationale. Cette décision avait suscité une vive controverse et a marqué un tournant dans sa carrière. Elle explique enfin pourquoi elle a cherché un environnement plus adapté, avec davantage de liberté dans la gestion de sa carrière.

Elle avait déjà évoqué cette période délicate, notamment l’accueil froid de son club après les Jeux. Notre article sur l’après-JO de Kaylia Nemour revenait sur ces confidences. Le livre permet d’en découvrir tous les détails.

« L’Ombre de l’or » : pourquoi ce titre ?

Le titre résume l’idée centrale du livre : derrière l’éclat de la médaille d’or se cache une face moins visible. Les images de podium ne montrent ni les souffrances, ni les moments de doute, ni la patience nécessaire. Le livre met en lumière cette part d’ombre de la réussite.

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À travers ce témoignage, la gymnaste rappelle que les grands exploits ne se construisent pas seulement sur les podiums. Ils sont précédés d’un long chemin fait d’épreuves, de choix et de renoncements. C’est ce parcours qu’elle a voulu partager avec ses lecteurs.

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Kaylia Nemour : une année 2026 déjà riche en titres

Depuis la sortie du livre, la gymnaste a continué d’accumuler les médailles. En septembre, elle a remporté plusieurs titres aux Jeux méditerranéens de Tarente. Fin octobre, elle a signé un doublé en or aux championnats du monde de Rotterdam.

Ces nouveaux succès confirment sa place parmi les meilleures gymnastes du monde. Ils ne figurent pas encore dans « L’Ombre de l’or », qui s’arrête en 2025. De quoi nourrir, peut-être, un prochain chapitre de son histoire.

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