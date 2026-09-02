Kaylia Nemour rafle une 3e médaille d’or : l’Algérie frappe fort aux JM 2026 ce mercredi

L’Algérie a ajouté deux titres à son palmarès des Jeux méditerranéens 2026, grâce à Yasser Triki, souverain au triple saut, et à Kaylia Nemour, intouchable sur les agrès. Avec cinq médailles d’or comptabilisées à 18h30, la délégation signe déjà sa meilleure performance depuis le coup d’envoi de la compétition.

Yasser Triki domine le triple saut dès sa première tentative

Il n’a pas laissé le suspense s’installer. Dès son premier essai, l’athlète algérien a expédié un bond mesuré à 16,61 mètres, suffisant pour prendre les commandes du concours. Sa deuxième tentative, encore plus aboutie, l’a porté à 16,97 mètres, un repère que personne n’a réussi à approcher.

Le reste du concours a ressemblé à une formalité. Ses adversaires ont bataillé pour l’argent et le bronze pendant que le sauteur algérien gérait ses forces. Car un autre rendez-vous majeur l’attend : dans deux jours, il disputera la finale de la Ligue de diamant à Bruxelles, l’un des sommets de la saison mondiale.

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Kaylia Nemour s’offre un troisième titre à la poutre

La gymnaste algérienne continue d’écrire sa légende. Sur la poutre, l’agrès le plus exigeant en termes de nerfs, elle a validé un score de 13,300 points. Un total obtenu malgré une chute survenue en plein exercice, preuve du niveau de difficulté et de la qualité d’exécution du reste de son passage.

C’est son troisième sacre depuis le début des épreuves de gymnastique. La championne olympique confirme ainsi son statut de figure de proue de la délégation, elle qui avait déjà ouvert la moisson dorée aux côtés de Cylia Ouikane dans les premiers jours du tournoi.

Sa régularité impressionne d’autant plus qu’elle enchaîne les finales par agrès en quelques jours seulement. Chaque passage lui rapporte un métal, et l’Algérie construit une partie substantielle de son bilan grâce à elle.

L’athlétisme algérien complète la récolte avec deux médailles de bronze

Les concours et les courses du stade ont également souri aux couleurs nationales. Zahra Tatar est montée sur la troisième marche du podium au lancer du marteau, après un jet mesuré à 66,88 mètres. Une performance solide face à une concurrence méditerranéenne dense.

Sur le 3000 m steeple, Omar Seraiche a lui aussi arraché le bronze. Le coureur a bouclé sa course en 8:47.31, s’accrochant au groupe de tête jusqu’aux derniers obstacles. Deux podiums supplémentaires qui gonflent un tableau des médailles déjà bien garni.

Une journée référence pour la délégation algérienne à Taranto

Jamais depuis le début de cette édition la sélection n’avait engrangé autant en quelques heures. Le décompte arrêté à 18h30 mercredi faisait état de cinq breloques dorées, auxquelles s’ajoutent les podiums en argent et en bronze glanés par les autres disciplines.

La gymnastique et l’athlétisme portent l’essentiel de cet élan. Ces deux sports concentrent les meilleurs profils algériens du moment, avec des athlètes rodés aux grandes échéances internationales. Le contraste est saisissant avec les éditions précédentes, où les titres arrivaient au compte-gouttes.

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