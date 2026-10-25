Rotterdam 2026 : Kaylia Nemour signe un doublé en or pour l’Algérie

Kaylia Nemour s’offre une deuxième médaille d’or aux Championnats du monde de gymnastique artistique 2026, qui se déroulent à Rotterdam, aux Pays-Bas. Après avoir dominé les barres asymétriques la veille, la championne olympique s’est imposée cette fois à la poutre, l’agrès réputé le plus cruel du programme féminin.

La gymnaste algérienne a remporté la finale de la poutre lors de la dernière journée des Mondiaux néerlandais. Un titre qui s’ajoute à celui conquis la veille et qui porte sa récolte à deux médailles d’or sur une seule édition du rendez-vous planétaire.

Ce succès a une saveur particulière. Longtemps identifiée à un agrès unique, la pensionnaire de l’élite internationale prouve qu’elle sait désormais gagner ailleurs. La poutre, étroite de dix centimètres, ne pardonne ni l’hésitation ni le déséquilibre. Beaucoup de grandes championnes y ont laissé des titres.

L’Algérie, elle, tient là une performance sans précédent dans son histoire sportive. Deux sacres mondiaux dans la même compétition, par la même athlète, sur deux appareils différents.

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Les barres asymétriques, un trône que la gymnaste algérienne garde

24 heures plus tôt, samedi, la championne avait ouvert son compteur sur l’agrès qui a bâti sa réputation. Avec 15,333 points, elle a conservé son titre mondial aux barres asymétriques acquis un an plus tôt à Jakarta.

L’écart au classement en disait long. L’Allemande Helen Kevric avait terminé à un demi-point derrière, l’Américaine Skye Blakely complétant un podium qu’aucune rivale n’a vraiment menacé. Sa note de difficulté, fixée à 7,000, illustre le niveau d’exigence que s’impose l’Algérienne.

Cette domination aux barres dure maintenant depuis plusieurs saisons. Paris 2024, Jakarta 2025, Rotterdam 2026 : trois rendez-vous majeurs, trois fois la plus haute marche.

Une année 2026 déjà chargée en titres pour Kaylia Nemour

Le doublé néerlandais vient conclure une saison particulièrement dense. L’été précédent, aux Jeux méditerranéens de Taranto, la gymnaste avait écrasé le concours général individuel avec 57,750 points, en terminant première sur chacun des quatre engins du programme.

Quelques jours plus tard dans le sud de l’Italie, elle avait ajouté l’or des barres asymétriques à sa collection méditerranéenne avec 15,500 points. Puis un troisième titre, à la poutre cette fois, malgré une chute en cours de mouvement.

Ce détail prend aujourd’hui tout son sens. Là où le déséquilibre lui avait coûté des points en septembre, Rotterdam l’a vue maîtriser l’exercice de bout en bout. Une progression visible, agrès après agrès.

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