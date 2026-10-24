Mondiaux de gym 2026 : Kaylia Nemour s’offre une nouvelle médaille d’or à Rotterdam

La gymnaste algérienne Kaylia Nemour a de nouveau marqué l’histoire du sport national. La championne olympique des Jeux de Paris-2024 a conservé son titre mondial aux barres asymétriques, samedi 24 octobre, en décrochant la médaille d’or aux Championnats du monde 2026 de gymnastique artistique, organisés à Rotterdam, aux Pays-Bas. Avec une excellente note de 15,333 points, la jeune athlète confirme sa domination sur cet agrès et poursuit son ascension parmi les grandes figures de la gymnastique mondiale.

Kaylia Nemour a répondu présente lors de la finale des barres asymétriques des Championnats du monde 2026. Opposée aux meilleures gymnastes de la discipline, la représentante algérienne a livré une prestation de haut niveau qui lui a permis de conserver la couronne mondiale remportée en 2025 à Jakarta, en Indonésie.

La gymnaste a obtenu un total de 15,333 points, avec une note de difficulté de 7,000 points et une note d’exécution de 8,333 points. Cette performance lui a permis de prendre une avance confortable sur ses principales concurrentes et de s’adjuger la première place de la finale.

L’Allemande Helen Kevric a terminé à la deuxième place avec 14,833 points, tandis que l’Américaine Skye Blakely a complété le podium avec 14,600 points. Kaylia Nemour a ainsi devancé sa dauphine de 0,500 point, confirmant sa supériorité sur un agrès qui constitue l’une de ses grandes spécialités.

Ce nouveau sacre mondial témoigne de la régularité de la gymnaste algérienne au plus haut niveau. Dans une discipline où la difficulté des mouvements doit s’accompagner d’une exécution précise et maîtrisée, elle a une nouvelle fois réussi à combiner ambition technique et qualité de réalisation.

En conservant son titre, Kaylia Nemour confirme également que son succès de 2025 ne relevait pas d’une performance isolée. La championne algérienne parvient à maintenir son niveau face à une concurrence internationale particulièrement relevée.

Qui est Kaylia Nemour, la championne olympique algérienne ?

Née le 30 décembre 2006 en France, Kaylia Nemour est une gymnaste franco-algérienne qui représente l’Algérie dans les compétitions internationales. À seulement 19 ans, elle possède déjà un palmarès remarquable, marqué par un titre olympique et plusieurs distinctions mondiales.

Elle découvre la gymnastique artistique dès l’âge de quatre ans et poursuit sa formation dans les structures sportives françaises. Très tôt, elle se distingue par ses capacités techniques, sa souplesse et son aisance sur les différents agrès. Au fil des années, les barres asymétriques deviennent son point fort, lui permettant de se mesurer aux meilleures spécialistes de la discipline.

Issue d’une famille franco-algérienne, la jeune sportive choisit de représenter l’Algérie en compétition internationale à partir de 2022. Cette décision ouvre un nouveau chapitre de sa carrière et permet à la gymnastique algérienne de gagner en visibilité sur la scène mondiale.

Son parcours prend une dimension historique lors des Jeux olympiques de Paris-2024. Kaylia Nemour y remporte la médaille d’or aux barres asymétriques, devenant la première gymnaste africaine à décrocher un titre olympique en gymnastique artistique. Cette victoire constitue un tournant majeur pour le sport algérien et consacre l’émergence d’une athlète capable de rivaliser avec les meilleures gymnastes internationales.

Avant cette consécration olympique, elle avait déjà obtenu la médaille d’argent aux barres asymétriques lors des Championnats du monde d’Anvers, en 2023. Cette performance avait annoncé son potentiel et confirmé sa capacité à se hisser parmi les prétendantes aux plus grands titres.

Depuis, la championne algérienne a continué à enrichir son palmarès grâce à ses résultats dans les compétitions internationales, notamment en Coupes du monde. Sa progression repose notamment sur la difficulté de ses enchaînements, sa maîtrise technique et sa capacité à exécuter des mouvements particulièrement exigeants.

Un deuxième titre mondial consécutif après le sacre de Jakarta

Le titre décroché à Rotterdam s’inscrit dans la continuité de la victoire obtenue par Kaylia Nemour lors des Championnats du monde 2025 à Jakarta. En remportant deux éditions consécutives sur les barres asymétriques, la gymnaste algérienne confirme son statut de référence mondiale sur cet agrès.

Cette nouvelle médaille d’or vient également compléter un parcours déjà marqué par son sacre olympique de Paris-2024 et sa deuxième place aux Mondiaux de 2023. En l’espace de quelques années, la jeune sportive a ainsi franchi plusieurs étapes majeures et s’est installée durablement parmi les meilleures spécialistes de la gymnastique artistique.

La performance réalisée à Rotterdam revêt une importance particulière après son passage au concours général individuel. Vendredi, Kaylia Nemour avait terminé à la quatrième place de cette épreuve avec un total de 54,998 points, manquant le podium au terme d’une compétition exigeante.

Cette quatrième place n’a toutefois pas empêché la championne algérienne de rebondir dès le lendemain. Sur son agrès de prédilection, elle a retrouvé son meilleur niveau et transformé cette nouvelle occasion en un titre mondial.

Cette capacité à se remobiliser après une épreuve moins favorable constitue un autre aspect important de son parcours. À haut niveau, les gymnastes doivent enchaîner plusieurs passages et gérer la pression de compétitions où chaque mouvement peut peser sur le résultat final.

Pour Kaylia Nemour, la finale des barres asymétriques a donc permis de confirmer ses ambitions et de rappeler toute l’étendue de son potentiel.

Une dernière finale à la poutre pour conclure les Mondiaux

La participation de Kaylia Nemour aux Championnats du monde de Rotterdam ne s’arrête pas à cette médaille d’or. La gymnaste algérienne doit également prendre part à la finale de la poutre, programmée dimanche 25 octobre.

Cette troisième finale individuelle représente une nouvelle occasion de briller sur la scène internationale. Après sa quatrième place au concours général et son sacre aux barres asymétriques, elle tentera de conclure sa participation sur une nouvelle performance de premier plan.

La poutre constitue une épreuve exigeante, dans laquelle l’équilibre, la précision des mouvements et la maîtrise des réceptions jouent un rôle déterminant. Chaque enchaînement demande une grande concentration, les gymnastes devant exécuter des éléments acrobatiques sur une surface particulièrement étroite.

Une éventuelle médaille supplémentaire viendrait enrichir le bilan de la championne algérienne à Rotterdam. Elle permettrait également de confirmer sa capacité à se distinguer au-delà des seules barres asymétriques.

Quel que soit le résultat de cette dernière finale, son deuxième titre mondial consécutif constitue déjà l’un des principaux faits marquants de sa participation à ces Championnats du monde 2026.

La gymnastique algérienne signe une participation historique

Au-delà des résultats individuels de Kaylia Nemour, les Championnats du monde de Rotterdam ont également permis à l’Algérie de se distinguer sur le plan collectif. L’équipe nationale féminine a terminé à la 20e place, avec un total de 151,996 points, signant une participation historique à cette compétition.

Six athlètes algériens ont pris part à ces Mondiaux de gymnastique artistique : Adam Cogat, Djenna Laroui, Louna H’Mames Moallic, Sihem Hamidi, Lena Khenoun et Kaylia Nemour.

La présence de ces gymnastes témoigne de la volonté de l’Algérie de renforcer sa représentation dans une discipline qui exige une préparation technique approfondie, un encadrement spécialisé et une participation régulière aux compétitions internationales.

Les résultats de Kaylia Nemour contribuent à donner une visibilité supplémentaire à cette dynamique. Son parcours offre un exemple concret des possibilités de progression vers le plus haut niveau et permet de mettre en lumière la gymnastique artistique auprès du public algérien.

À travers ses performances, la championne olympique inspire également de nombreuses jeunes sportives en Algérie, en Afrique et dans le monde arabe. Son succès démontre qu’une athlète issue de la région peut rivaliser avec les meilleures gymnastes mondiales et s’imposer dans les rendez-vous les plus prestigieux.

Avec cette nouvelle médaille d’or aux barres asymétriques, Kaylia Nemour poursuit ainsi une carrière déjà exceptionnelle. À 19 ans, elle compte désormais deux titres mondiaux consécutifs sur son agrès de prédilection, en plus de son sacre olympique. La finale de la poutre constituera sa dernière occasion d’ajouter une nouvelle distinction à son palmarès lors de ces Mondiaux de Rotterdam.