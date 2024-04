Kaylia Nemour, la gymnaste algérienne décroche la médaille d’Or à Doha 2024

Kaylia Nemour a une fois de plus prouvé sa supériorité aux barres asymétriques lors de la quatrième étape de la Coupe du monde de gymnastique artistique à Doha, au Qatar. Avec une performance impressionnante, elle a remporté la médaille d’or avec une note finale de 15.366, ajoutant ainsi une nouvelle victoire à son palmarès déjà impressionnant.

Âgée de seulement 17 ans, Kaylia Nemour s’affirme de plus en plus comme une figure incontournable de la gymnastique artistique mondiale. Originaire d’Algérie, elle a déjà dominé les étapes précédentes de la Coupe du monde à Cottbus (Allemagne) et à Bakou (Azerbaïdjan), et sa victoire à Doha marque sa troisième médaille d’or consécutive dans cette compétition prestigieuse.



Lors de la finale à Doha, Nemour a une fois de plus ébloui le public avec son enchaînement maîtrisé et sa technique impeccable. Malgré une légère baisse de performance par rapport à ses précédentes compétitions, où elle avait obtenu des notes supérieures à 15.400, elle a su maintenir son avance sur ses concurrentes et terminer en tête du classement.

Cette victoire renforce sa position de leader mondial dans la discipline des barres asymétriques et confirme sa qualification pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. Elle abordera ainsi les prochains championnats d’Afrique avec confiance et détermination, prête à défendre son titre avec panache.

Kaylia Nemour : une succession de triomphes

Depuis le début de la saison de Coupe du monde, Kaylia Nemour a été inarrêtable aux barres asymétriques. Avec des performances exceptionnelles à Cottbus, Bakou et maintenant Doha, elle a démontré sa domination incontestée dans cette discipline exigeante.

En remportant trois médailles d’or consécutives, Nemour écrit une nouvelle page de l’histoire de la gymnastique artistique. Son talent exceptionnel et sa détermination sans faille la distinguent comme l’une des meilleures gymnastes de sa génération.

Mais au-delà de sa réussite aux barres asymétriques, Nemour a également brillé dans d’autres disciplines. Qualifiée pour les finales à la poutre et au sol à Doha, elle prouve sa polyvalence et son talent complet en gymnastique artistique.