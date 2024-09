Kaylia Nemour invitée à canal+ , elle parle de l’Algérie, Tebboune et son avenir

Kaylia Nemour, récemment couronnée championne olympique aux Jeux de Paris 2024, a partagé un moment fort en émotion après son triomphe historique. Quelques heures après sa victoire aux barres asymétriques, la gymnaste a reçu un appel personnel du président algérien, Abdelmadjid Tebboune. Ce geste symbolique a profondément marqué la jeune athlète, qui incarne aujourd’hui une véritable source d’inspiration pour tout un pays. Lors de l’émission Clique diffusée sur Canal+, Kaylia a confié à Mouloud Achour sa surprise et son émotion face à cet échange inattendu. “Le président m’a appelé avec un numéro tout à fait normal. Il m’a félicitée et m’a dit que j’étais une fierté pour l’Algérie. Ça m’a énormément touchée. Je ne savais pas quoi dire, je le remerciais sans cesse”, a raconté la jeune championne, encore émue par cette marque de reconnaissance. En retour, elle a exprimé sa propre fierté de représenter son pays, soulignant l’importance de cet honneur. Un parcours exceptionnel marqué par le succès et les défis Le 4 août 2024 restera à jamais gravé dans les annales du sport algérien. Ce jour-là, Kaylia Nemour est entrée dans l’histoire en devenant la première gymnaste africaine à décrocher une médaille d’or aux Jeux Olympiques. Une victoire inattendue pour la jeune fille qui, dans son enfance, n’avait jamais osé rêver d’un tel exploit. « Je ne pensais pas être capable de gagner l’or », confie-t-elle humblement. Sa performance exceptionnelle a également captivé l’attention d’un public international, dont de nombreuses célébrités présentes dans les tribunes, telles que Snoop Dogg, Ariana Grande et Tom Cruise. « Je ne savais pas qu’il y avait toutes ces stars dans les gradins. Je l’ai découvert deux heures après la compétition », raconte Kaylia avec surprise. Mais ce parcours doré n’a pas été exempt de difficultés. En 2021, à seulement 14 ans, Kaylia a dû subir une deuxième opération en raison d’une ostéochondrite, une maladie qui aurait pu mettre fin à sa carrière sportive. Malgré les recommandations des médecins français de ne pas reprendre la compétition, Kaylia a fait preuve d’une détermination hors du commun. Après mûre réflexion avec sa famille, elle a décidé de concourir sous les couleurs de l’Algérie, un choix décisif qui l’a conduite au sommet du sport mondial. 🟢À LIRE AUSSI : Jeux Paralympiques Paris 2024 : quel classement pour l’Algérie ? Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Clique (@cliquetv)

Une passion débordante pour la pâtisserie

Si la gymnastique est au cœur de sa vie, Kaylia Nemour nourrit une autre passion : la pâtisserie. Lorsqu’elle n’est pas sur les tapis de compétition, elle se détend en préparant des gâteaux, notamment les fameux cookies aux cacahuètes, inspirés du célèbre chef pâtissier Cédric Grolet.

« Ma mère a préféré les miens », plaisante-t-elle, révélant avec fierté ses talents culinaires.

La pâtisserie n’est pas qu’un passe-temps pour Kaylia. Elle envisage même d’en faire une carrière à long terme et rêve d’ouvrir sa propre pâtisserie.

Pour elle, la vie ne se limite pas à la gymnastique : des projets plein la tête, elle aspire à continuer d’exceller, que ce soit en tant qu’athlète ou en tant que future chef pâtissière.

Une source d’inspiration incontournable

Le parcours de Kaylia Nemour est une véritable leçon de persévérance et de passion.

À travers ses succès éclatants et les obstacles qu’elle a surmontés, elle inspire une nouvelle génération de jeunes athlètes, mais également ceux qui aspirent à réaliser leurs rêves, quels qu’ils soient.

Que ce soit sur les barres asymétriques ou derrière un four à pâtisserie, Kaylia Nemour démontre qu’avec du travail et de la détermination, tout devient possible.