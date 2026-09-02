Kaylia Nemour double la mise à Taranto, l’Algérie enrichit son tableau de médailles

Le tableau algérien des Jeux méditerranéens Taranto 2026 continue de s’alourdir. Sur les agrès italiens, Kaylia Nemour a signé un nouveau sacre en s’imposant aux barres asymétriques avec une note de 15,500 points. Farès Touiri s’offre également l’or. Dans le même temps le karaté national a ramené deux médailles de bronze, la sélection de basket-ball 3×3 est montée sur le podium après avoir dominé la Turquie, et l’athlétisme a apporté une médaille d’argent grâce à Anis Chott sur 1500 mètres.

Kaylia Nemour ajoute l’or des barres à sa collection méditerranéenne

L’agrès de prédilection de la gymnaste algérienne ne lui a pas échappé. Avec 15,500 points, elle a devancé l’ensemble du plateau réuni dans le sud de l’Italie et empoché son deuxième titre de cette vingtième édition. Une confirmation, tant sa maîtrise des barres asymétriques constitue depuis plusieurs saisons sa signature sur la scène internationale.

Ce succès prolonge celui obtenu quelques jours plus tôt, lorsque la championne olympique avait raflé l’or du concours général individuel sans le moindre relâchement sur les quatre engins. À Taranto, la gymnastique artistique s’installe donc durablement parmi les disciplines les plus rentables pour la délégation nationale.

Sa réussite dépasse le simple décompte des podiums. Elle offre à une discipline longtemps discrète en Algérie une vitrine que peu de sports individuels parviennent à obtenir, et sert de référence à une génération de jeunes gymnastes.

Environ deux heures après, Farès Touiri offre à l’Algérie une huitième médaille d’or en althérophile. En effet, il a pris la tête de l’épreuve de l’arraché après avoir soulevé 169 kg.

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2 nouvelles bronzes grâce aux karatékas

Dans la catégorie des plus de 84 kg, Hocine Daikhi a validé sa place sur le podium en s’imposant face à son adversaire albanais sur le score de 5 à 2. Un combat maîtrisé dans sa dernière phase, où le karatéka algérien a su garder l’avantage acquis pour rejoindre la troisième marche.

Deuxième satisfaction du jour sur les tatamis, Faleh Midoune a lui aussi terminé au pied du sommet, dans la catégorie des moins de 84 kg. Deux médailles de bronze en quelques heures, voilà de quoi conforter un karaté national qui reste l’un des piliers de la représentation algérienne dans les compétitions régionales.

Cette régularité rappelle celle des sports de combat depuis l’ouverture des Jeux, à l’image de la lutte gréco-romaine, où Abdelkrim Fergat avait ouvert le compteur des titres algériens dès les premiers jours de la compétition.

Le basket 3×3 algérien s’invite sur le podium face à la Turquie

La sélection masculine de basket-ball 3×3 a arraché le bronze au terme d’un duel serré contre la Turquie, conclu sur le score de 21 à 19. Deux points d’écart seulement, dans un format où chaque possession peut renverser une rencontre en quelques secondes.

Ce podium a une valeur particulière pour une discipline encore jeune dans le paysage sportif algérien. Le 3×3, entré au programme olympique récemment, exige un rythme élevé et une lecture rapide du jeu, deux qualités que les joueurs nationaux ont su afficher dans le money-time.

Les sports collectifs algériens tiennent ainsi leur rang en Italie, quelques jours après le sacre des jeunes footballeurs, victorieux de la Tunisie en finale du tournoi masculin sans avoir concédé la moindre défaite.

Anis Chott complète la récolte avec l’argent du 1500 mètres

Sur la piste, Anis Chout a pris la deuxième place de la finale du 1500 mètres. Le coureur algérien a tenu son rang dans une course tactique, où le placement dans les derniers hectomètres décide généralement de la hiérarchie finale.

Cette médaille d’argent s’ajoute à une série favorable pour le demi-fond national, déjà mis en valeur par le titre décroché par Djamel Sedjati sur 800 mètres. Les distances intermédiaires demeurent le terrain de chasse le plus fiable de l’athlétisme algérien.

À mesure que les épreuves s’enchaînent, la délégation algérienne diversifie ses sources de podiums. Gymnastique, athlétisme, sports de combat et sports collectifs alimentent tous le compteur, signe d’une préparation qui n’a pas reposé sur une seule discipline. La compétition italienne, marquée en amont par la polémique autour de la sélection d’Imane Khelif, se solde jusqu’ici par un bilan sportif nettement plus réjouissant que redouté.

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