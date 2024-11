Kaspersky révèle un chiffre choc : plus de 70 millions de cyberattaques contre l’Algérie en 2024 !

En 2024, l’Algérie a été la cible de plus de 70 millions de cyberattaques, selon les chiffres dévoilés par Gladys Salmouth, responsable de la communication Corporate chez Kaspersky pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest.

Ce chiffre impressionnant place notre pays au 19ᵉ rang mondial des nations les plus touchées par les menaces cybernétiques, un classement établi au 23 octobre dernier. Pire encore, l’Algérie s’est retrouvée dans le Top 10 mondial le 7 septembre, date qui coïncide avec l’élection présidentielle.

Cette recrudescence des attaques souligne l’urgence d’une meilleure cyberhygiène, un concept essentiel pour protéger ses données et naviguer en toute sécurité. La cyberhygiène regroupe un ensemble de règles simples et d’habitudes responsables, comme choisir des mots de passe robustes et éviter de cliquer sur des liens suspects. Il s’agit avant tout d’adopter un état d’esprit qui intègre la cybersécurité dans chaque aspect de la vie quotidienne.

Quels sont les types d’attaques les plus fréquentes en Algérie ?

Les cyberattaques qui visent l’Algérie se diversifient et augmentent en volume d’année en année. En 2024, les attaques par password stealers, des logiciels malveillants conçus pour voler des mots de passe, ont bondi à 236 039 cas, contre 206 271 en 2023. Les exploits, qui exploitent les failles des systèmes pour pénétrer les réseaux, ont connu une augmentation impressionnante, passant de 1 305 923 en 2023 à 1 895 689 cette année.

Enfin, les attaques sur les bureaux à distance (Remote Desktop Attacks), souvent utilisées pour s’introduire dans des systèmes professionnels, ont explosé, atteignant 1 538 156 cas en 2024 contre 860 414 l’année précédente. Ainsi, ces chiffres montrent une intensification des activités malveillantes et soulignent l’importance d’une sécurité renforcée pour protéger les utilisateurs et les entreprises.

Découvrez la carte interactive des cybermenaces en temps réel !

Kaspersky innove en proposant une carte interactive en temps réel retraçant les cybermenaces détectées à travers le monde. Cet outil unique offre des statistiques actualisées sur les types d’attaques en cours et leur répartition géographique. Pour consulter cette carte, il vous suffit de cliquer sur ce lien !

D’ailleurs, l’objectif de Kaspersky est de sensibiliser le grand public et les professionnels à l’importance de la protection des données et à la nécessité d’une cyberhygiène rigoureuse. En mettant en lumière l’ampleur des menaces numériques, Kaspersky encourage chacun à adopter des pratiques responsables pour naviguer sur Internet en toute sécurité.

Les mots de passe les plus utilisés : une sécurité illusoire

Dans son rapport, Kaspersky a également révélé les 10 mots de passe les plus répandus dans le monde. En tête, le tristement célèbre « 123456 », suivi de « password », « 12345678 », « qwerty » et une fois encore le fameux « 12345 » en cinquième position. Ces choix trop simples exposent les utilisateurs à des risques majeurs, les rendant vulnérables aux cyberattaques. Pour se protéger, il convient d’éviter :

Les mots de passe trop évidents ou courants.

Les substitutions simplistes comme remplacer « a » par « @ ».

L’utilisation de mots dans une langue avec une disposition de clavier différente.

La réutilisation d’un même mot de passe pour plusieurs comptes.

Les mots de passe sont basés sur des données personnelles comme une date de naissance ou un prénom.

Comment les cybercriminels opèrent-ils ?

Les techniques pour dérober un mot de passe ne manquent pas et deviennent de plus en plus sophistiquées. Parmi les méthodes les plus courantes figurent :

Le phishing et l’ingénierie sociale, qui manipulent les victimes pour leur soutirer des informations sensibles.

et l’ingénierie sociale, qui manipulent les victimes pour leur soutirer des informations sensibles. Les fuites de données sur des plateformes peu sécurisées.

sur des plateformes peu sécurisées. Les attaques par keyloggers ou logiciels espions quint enregistrent tout ce qui est tapé au clavier.

ou logiciels espions quint enregistrent tout ce qui est tapé au clavier. Les attaques man-in-the-middle interceptent les données en transit.

interceptent les données en transit. Les attaques par force brute et par dictionnaire, qui testent des milliers de combinaisons jusqu’à trouver le mot de passe.

Face à ces menaces croissantes, Kaspersky rappelle l’importance de sensibiliser les utilisateurs à la cybersécurité et d’intégrer de bonnes pratiques pour contrer les cybercriminels. Adopter une cyberhygiène rigoureuse est plus qu’une nécessité : c’est une obligation pour protéger ses données et sa vie numérique.

Réseaux sociaux et messageries : comment protéger sa confidentialité sur Internet ?

Avec l’essor des réseaux sociaux et des messageries instantanées, la protection de sa vie privée est devenue cruciale. Conserver ses données personnelles à l’abri commence par un bon réglage des paramètres de confidentialité. Voici quelques conseils pratiques que préconisent Kaspersky pour éviter les accès non autorisés :

Paramétrez vos comptes de manière à limiter la visibilité de vos publications.

de manière à limiter la visibilité de vos publications. Évitez de partager votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone avec des inconnus.

ou votre avec des inconnus. Avant de publier une information, demandez-vous si elle pourrait être utilisée à votre encontre.

Ne révélez jamais votre emplacement géographique dans vos publications.

dans vos publications. Supprimez les métadonnées des photos avant de les partager, car elles contiennent souvent des informations sur le lieu et la date de prise.

Cyberharcèlement et doxing : une atteinte grave à la vie privée !

Le cyberharcèlement constitue une forme de violence omniprésente sur Internet. Il englobe les messages hostiles, les menaces, les insultes, ou encore les humiliations publiques visant une personne en particulier. Pour vous protéger, quelques mesures simples s’imposent :

Refusez les demandes d’amis provenant d’inconnus.

provenant d’inconnus. Rendez votre profil privé afin de limiter l’accès aux informations personnelles.

afin de limiter l’accès aux informations personnelles. Si vous êtes victime, n’entrez pas dans le conflit et rassemblez des preuves (captures d’écran, enregistrements).

et rassemblez des (captures d’écran, enregistrements). Demandez de l’aide auprès des modérateurs des plateformes concernées ou des autorités.

auprès des modérateurs des plateformes concernées ou des autorités. Consultez un professionnel de la santé mentale en cas de besoin pour gérer les impacts psychologiques.

Le doxing désigne la divulgation en ligne d’informations personnelles sans le consentement de la victime. Parmi les données fréquemment exposées, on retrouve :

Les états de santé ou financiers .

ou . L’ adresse postale et le numéro de téléphone .

et le . Les informations figurant sur des documents officiels comme une carte d’identité ou un passeport.

comme une carte d’identité ou un passeport. Les photos, vidéos ou échanges privés.

Ces pratiques visent souvent à intimider ou à causer du tort à une personne, rendant essentielle une vigilance accrue sur ce que vous partagez en ligne.

Naviguer en toute sécurité : quelles sont les bonnes pratiques ?

Internet peut être utilisé de manière sécurisée en adoptant des habitudes simples :

Effacez régulièrement votre historique de navigation et le cache de votre navigateur.

de navigation et le cache de votre navigateur. Activez le mode de navigation privée pour limiter les traces laissées en ligne.

pour limiter les traces laissées en ligne. Bloquez les traqueurs pour empêcher le suivi de votre activité.

pour empêcher le suivi de votre activité. Utilisez une connexion VPN pour sécuriser vos données, surtout sur des réseaux Wi-Fi publics.

En effet, ces gestes permettent de réduire les risques liés à la cybercriminalité et de mieux protéger vos informations personnelles.

Kaspersky, une référence mondiale en cybersécurité

Avec plus de 400 millions d’utilisateurs et 220 000 entreprises protégées à travers le globe, Kaspersky s’impose comme un leader incontesté de la cybersécurité. Basée au Royaume-Uni, cette entreprise privée internationale déploie, depuis sa création en 1997, des technologies de pointe pour garantir la protection de ses clients, tant dans leur vie personnelle que professionnelle.

Des solutions s’adaptant à un monde numérique en constante évolution

Kaspersky offre une large gamme de solutions pour répondre aux défis des cybermenaces modernes. Son portefeuille inclut des outils innovants allant de la protection endpoint aux services de sécurité spécialisés, couvrant ainsi les besoins des entreprises, des infrastructures critiques, des gouvernements et des consommateurs. L’entreprise se distingue par sa capacité à lutter contre les ransomwares et les menaces persistantes avancées (APT), ciblant des acteurs malveillants parmi les plus redoutables.

La qualité et l’efficacité des solutions Kaspersky sont régulièrement saluées par des tests indépendants et de nombreuses récompenses internationales. D’ailleurs, ces distinctions confirment son engagement à fournir des solutions fiables et à la pointe de la technologie, offrant aux utilisateurs une protection complète et une tranquillité d’esprit face aux menaces numériques. Grâce à son expertise, Kaspersky continue de bâtir un environnement numérique plus sûr, où particuliers et professionnels peuvent évoluer en toute confiance.