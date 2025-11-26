Kaspersky révèle l’essor inquiétant du marché de l’emploi sur le dark web

Le dark web, cette partie cachée d’Internet, n’est pas seulement le repaire de cybercriminels aguerris. Il devient un marché de l’emploi parallèle et dynamique, attirant une main-d’œuvre de plus en plus jeune et diversifiée. C’est ce que révèle un nouveau rapport de Kaspersky Digital Footprint Intelligence, intitulé « Inside the dark web job market: Their talent, our threat ».

La tendance est nette. Le nombre de CV et d’offres d’emploi publiés sur les forums clandestins a doublé au premier trimestre 2024. Après une stabilisation en 2025, les candidatures représentent désormais 55 % des publications, dépassant les offres. Une inversion du marché alimentée par les licenciements massifs et, fait marquant, par l’arrivée en masse de jeunes candidats. L’âge médian de ces aspirants travailleurs de l’ombre est de seulement 24 ans, avec une présence notable d’adolescents.

Marché de l’emploi sur le dark web : les métiers d’une économie parallèle structurée

Sur ce marché, la majorité des postes proposés sont liés à des activités illégales. Près de 69 % des candidats ne spécifient aucun domaine de prédilection, se déclarant prêts à saisir « toute opportunité rémunérée ». Cette flexibilité cache une économie criminelle bien organisée, avec des rôles spécialisés :

Les Développeurs (17 % des offres) créent les outils d’attaque.

(17 % des offres) créent les outils d’attaque. Les Experts en détection de vulnérabilités (12 %) traquent les failles dans les systèmes.

(12 %) traquent les failles dans les systèmes. Les Blanchisseurs d’argent (11 %) dissimulent les fonds illicites.

(11 %) dissimulent les fonds illicites. Les Voleurs de données bancaires (6 %) dérobent et monétisent les informations de paiement.

(6 %) dérobent et monétisent les informations de paiement. Les Escrocs au trafic (5 %) redirigent les internautes vers des sites de phishing.

Emploi illégal : la forte division genrée des métiers du dark web

Le rapport de Kaspersky met en lumière des différences marquées entre les genres. Les femmes se tournent majoritairement vers des rôles relationnels comme le support technique ou les centres d’appels fictifs. Les hommes, quant à eux, privilégient les postes techniques ou liés aux crimes financiers.

Les rémunérations varient considérablement. Les chasseurs de failles logicielles sont les mieux payés, avec plus de 5 000 $ par mois en moyenne, suivis des développeurs (environ 2 000 $). Les fraudeurs, eux, travaillent souvent à la commission. 20 % des gains pour un blanchisseur, 30 % pour un voleur de données et jusqu’à 50 % pour un escroc générant du trafic frauduleux.

Jeunes talents et dark web : un miroir aux alouettes aux lourdes conséquences

« Le marché de l’emploi clandestin n’est plus marginal ; il absorbe les chômeurs, les mineurs et les profils surqualifiés », alerte Alexandra Fedosimova, analyste chez Kaspersky. « Beaucoup pensent que le dark web fonctionne comme le marché légal, valorisant les compétences plus que les diplômes, avec même certains “avantages” — comme des réponses en 48 heures et aucun entretien RH. Mais peu réalisent que travailler sur le dark web peut mener directement en prison. »

Kaspersky rappelle que les gains rapides s’accompagnent de conséquences juridiques et réputationnelles irréversibles. L’entreprise encourage les parents et les éducateurs à sensibiliser les adolescents aux nombreuses voies légitimes pour développer des compétences technologiques, notamment en cybersécurité, comme le montre son projet « What we should do with kids who hack ».

Les recommandations de Kaspersky pour éviter de tomber dans le piège du dark web

Face à l’ampleur de cette menace grandissante, les experts de Kaspersky formulent une série de recommandations cruciales pour les particuliers comme pour les organisations.

Pour les particuliers

La prudence est de mise face aux promesses trop alléchantes. Il est essentiel de se méfier des offres d’« argent facile » circulant sur Telegram ou certains forums obscurs. Une règle d’or, vérifiez systématiquement la légitimité d’une opportunité d’emploi via des canaux officiels et reconnus.

Pour les adolescents et leurs parents

Face à une offre en ligne suspecte, la réaction doit être immédiate, en parler sans délai à un adulte de confiance ou signaler le contenu. Le rapport le rappelle avec force : « Aucun salaire, aussi élevé soit-il, ne vaut la lourdeur d’un casier judiciaire. »

Pour les organisations et les professionnels de la sécurité

La défense doit être proactive et multiniveau. Les experts de Kaspersky soulignent qu’il est crucial de :

Former les employés à reconnaître les tentatives de phishing et les liens malveillants.

à reconnaître les tentatives de phishing et les liens malveillants. Surveiller activement le dark web pour y détecter d’éventuels identifiants compromis ou même les CV d’anciens salariés.

pour y détecter d’éventuels identifiants compromis ou même les CV d’anciens salariés. Déployer des dispositifs antifraude multicouches pour contrer les tentatives d’intrusion, sachant que les « mules financières » et les « carders » sont souvent le premier maillon de chaînes d’attaque plus vastes.

Cette surveillance proactive, intégrée au service Digital Footprint Intelligence de Kaspersky, permet de détecter les menaces plus tôt et de suivre l’évolution des tactiques des cybercriminels, offrant une longueur d’avance dans un paysage numérique de plus en plus complexe.

