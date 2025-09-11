Kaspersky Next XDR Optimum : une cybersécurité avancée pour les entreprises de taille moyenne

Kaspersky enrichit sa gamme phare Kaspersky Next avec deux nouvelles solutions innovantes : Kaspersky Next XDR Optimum et Kaspersky Next MXDR Optimum. Conçues spécialement pour les petites et moyennes entreprises, elles offrent une protection robuste, une réponse automatisée aux menaces, une mise en œuvre simplifiée et une gestion optimisée de la sécurité. L’objectif est d’aider les organisations à contrer efficacement les cyberattaques tout en limitant les coûts et les besoins en ressources internes.

Face à des cyberattaques et des cybermenaces toujours plus sophistiquées et coûteuses, les entreprises de taille moyenne subissent une pression croissante. Les pirates combinent désormais des outils classiques à des tactiques avancées pour contourner les défenses traditionnelles. Dans le même temps, les budgets restreints et le manque de talents qualifiés en cybersécurité compliquent le déploiement de solutions de protection avancées.

Kaspersky a donc conçu deux solutions adaptées à ces contraintes : Next XDR Optimum et Next MXDR Optimum. Leur ambition est claire : permettre aux PME de se défendre efficacement sans alourdir leurs charges financières ou organisationnelles.

Kaspersky Next XDR Optimum : simplicité et efficacité

Dernière nouveauté de la gamme Kaspersky Next, XDR Optimum cible en priorité les petites et moyennes structures disposant d’une infrastructure informatique opérationnelle, mais d’un budget cybersécurité limité. Ces environnements sont généralement pilotés par des équipes IT polyvalentes ou de petites cellules de sécurité.

La solution mise sur une protection complète et facile à gérer, enrichie par l’intelligence artificielle et l’expertise mondiale de Kaspersky. Outre une sécurité renforcée des terminaux et une réponse automatisée aux menaces, elle intègre des outils ergonomiques et abordables de détection et de réponse. Ces derniers identifient, analysent et neutralisent efficacement les attaques furtives, avec une flexibilité de déploiement aussi bien dans le cloud que sur site.

Quelle sont les fonctionnalités de cybersécurité de Kaspersky Next XDR Optimum ?

Kaspersky dévoile les atouts de sa nouvelle solution Next XDR Optimum, conçue pour aider les entreprises de taille moyenne à renforcer leur protection face aux cybermenaces de plus en plus sophistiquées.

Protection avancée des terminaux

Grâce à des outils éprouvés basés sur le Machine Learning, les entreprises peuvent prévenir les interruptions. Ces solutions de protection automatique, incluant des fonctions anti-ransomware et anti-malware, assurent une défense efficace contre les menaces connues et inconnues.

Capacités de détection et de réponse étendues

Les entreprises bénéficient d’une visibilité complète sur les menaces, qu’elles soient internes ou externes aux terminaux. Elles peuvent ainsi utiliser l’automatisation et des réponses guidées pour contrer rapidement les attaques. Des outils d’investigation avancés sont également disponibles pour assurer la traçabilité des activités.

Possibilité de traitement des fichiers dans le cloud

Les professionnels de la cybersécurité peuvent étudier les fichiers malveillants sans effort grâce à l’intégration de Cloud Sandbox, télécharger des échantillons suspects, vérifier leur réputation en quelques secondes et utiliser les données pour améliorer les futures analyses IoC.

Formation et sensibilisation

Les entreprises peuvent apporter à leur équipe informatique et à leur staff des connaissances essentielles en matière de cybersécurité et ainsi favoriser une culture de la sécurité dans l’ensemble de l’organisation.

Renforcement des systèmes pour corriger les vulnérabilités

Les entreprises peuvent réduire leur surface d’attaque en renforçant leur système en fonction du comportement des utilisateurs et gagner du temps grâce à une gestion centralisée des vulnérabilités, des correctifs et du chiffrement.

Contrôle du « shadow IT »

La solution réduit les vulnérabilités et assure la protection des données et des employés grâce au contrôle du « shadow IT ». Les entreprises peuvent ainsi identifier les services cloud utilisés, bloquer les accès non autorisés et repérer les données sensibles stockées dans les applications Microsoft 365.

En outre, Kaspersky Next XDR permet également aux entreprises qui utilisent déjà Kaspersky Next EDR Optimum de passer en toute transparence à une solution plus avancée de classe XDR : elles bénéficieront des capacités de la nouvelle solution sans perte de données et en conservant l’interface familière.

Kaspersky Next MXDR Optimum, un choix adapté aux besoins des entreprises

Pour celles qui souhaitent bénéficier d’une protection complète sans devoir mobiliser une expertise interne coûteuse, Kaspersky propose désormais Kaspersky Next MXDR Optimum. Cette solution managée garantit une détection et une réponse aux menaces 24h/24 et 7j/7, en s’appuyant sur les fondations de Next XDR Optimum.

Sur le plan opérationnel, les rôles se complètent : l’équipe interne de l’entreprise gère l’analyse initiale via des outils comme IoC Scan ou Cloud Sandbox, tandis que les experts de Kaspersky assurent la détection avancée, l’analyse enrichie par l’IA, et fournissent des recommandations de remédiation précises. Cette synergie accélère la résolution des incidents et renforce durablement la posture de sécurité.

« Nous sommes heureux d’annoncer le lancement de Kaspersky Next XDR Optimum et Next MXDR Optimum« , déclare Ilya Markelov, responsable de la gamme Plateforme unifiée chez Kaspersky.

« Ces solutions s’appuient sur notre protection éprouvée des terminaux, validée par de nombreux tests indépendants, et s’intègrent sans difficulté aux infrastructures existantes. Elles minimisent l’investissement en temps et en ressources, tout en renforçant significativement les défenses contre les attaques furtives. Nos clients peuvent choisir une gestion indépendante avec Next XDR Optimum ou confier la surveillance et la réponse à nos experts via Next MXDR Optimum« , a-t-il encore affirmé.

En complément, Kaspersky propose également Kaspersky Next XDR Expert, la version la plus avancée de la gamme, qui assure une cybersécurité globale aux grandes entreprises. Pour plus d’informations sur Kaspersky Next XDR Optimum et Kaspersky Next MXDR Optimum consultez leurs sites dédiés.

À propos de Kaspersky

Fondée en 1997, Kaspersky est une société internationale spécialisée dans la cybersécurité et la protection de la vie privée. Plus d’un milliard d’appareils dans le monde bénéficient aujourd’hui de ses solutions contre les menaces émergentes et les attaques ciblées.

L’entreprise transforme en permanence son expertise en services et solutions innovants pour protéger les particuliers, les entreprises, les infrastructures critiques et les institutions publiques. Son portefeuille inclut la protection avancée de la vie numérique, des produits et services de sécurité spécialisés pour les organisations ainsi que des solutions de cyber-immunité capables de contrer les menaces les plus sophistiquées.

Kaspersky accompagne déjà des millions d’utilisateurs et plus de 200 000 entreprises clientes dans la protection de ce qui compte le plus pour eux. Pour plus d’informations, consultez le site : https://kaspersky.dz