Kaspersky et Smart Africa : un partenariat stratégique pour renforcer la cybersécurité en Afrique

Dans le cadre de son engagement à renforcer la sécurité numérique sur le continent africain, Kaspersky a signé un protocole d’accord (MoU) de trois ans avec Smart Africa. Cet accord ambitieux vise à développer des initiatives collaboratives afin de renforcer les capacités en cybersécurité à travers l’Afrique.

Ce partenariat repose sur plusieurs axes stratégiques, à commencer par le développement des compétences en cybersécurité. À cet effet, des programmes de formation seront déployés, notamment ceux de la Kaspersky Academy, une initiative éducative internationale lancée en 2010 pour promouvoir l’excellence dans l’éducation à la cybersécurité et bâtir un écosystème numérique plus sûr.

Un autre enjeu clé de cette collaboration est la réduction des inégalités de genre. À travers des initiatives dédiées, Kaspersky et Smart Africa encouragent l’autonomisation des filles et des femmes dans les domaines de la cybersécurité, des STEM et des TIC. Cette démarche s’inscrit dans une volonté plus large d’attirer davantage de talents féminins vers l’IT et de renforcer leur présence dans un secteur en pleine expansion.

Harmonisation des politiques et des infrastructures technologiques

En parallèle, cette coopération vise à harmoniser les politiques de cybersécurité en Afrique. Pour ce faire, les ressources des deux organisations seront mutualisées afin d’établir des cadres réglementaires cohérents aux niveaux régional et national. Ce travail de coordination implique une collaboration étroite avec les autorités de cybersécurité, les forces de l’ordre, les équipes de réponse aux urgences informatiques, ainsi que les acteurs majeurs du secteur numérique. L’objectif : garantir une approche unifiée et efficace en matière de sécurité numérique.

Le renforcement des infrastructures technologiques constitue également un pilier essentiel de cet accord. La mise en place de centres d’opérations de sécurité (SOC) et d’équipes spécialisées en réponse aux incidents informatiques permettra de mieux anticiper, détecter et contrer les cyberattaques. De plus, Kaspersky mettra à disposition son expertise technique avancée afin d’accompagner les initiatives locales dans la prévention et la gestion des menaces numériques.

Kaspersky et Smart Africa : une vision commune pour la cybersécurité en Afrique

Lacina Koné, Directeur général de Smart Africa, a souligné l’importance de cet accord en déclarant : « Ce protocole d’accord marque une étape clé dans notre mission de sécuriser l’avenir numérique de l’Afrique. En unissant nos forces avec Kaspersky, nous ne nous contentons pas de renforcer les compétences en cybersécurité et de combler les écarts de genre, mais nous jetons également les bases d’une coopération régionale solide et d’infrastructures cybernétiques de pointe. »

Eugène Kaspersky, fondateur et PDG de Kaspersky, a souligné l’importance de ce partenariat en déclarant : « Notre partenariat stratégique avec Smart Africa vise à créer un cyberespace plus sûr sur tout le continent et au-delà. Cette initiative témoigne de notre engagement à renforcer la sécurité numérique pour les utilisateurs et les organisations, leur permettant ainsi d’évoluer en toute confiance dans le monde digital. »

Cet accord illustre l’approche collaborative adoptée par Kaspersky pour bâtir un espace numérique plus sécurisé. En s’associant à des acteurs stratégiques, l’entreprise contribue à renforcer la résilience cybernétique à l’échelle mondiale. Cette initiative s’inscrit également dans la dynamique du Réseau Africain des Autorités de Cybersécurité (ANCA), récemment lancé par Smart Africa. Ce réseau vise à fédérer les autorités de cybersécurité des pays africains afin d’apporter une réponse coordonnée face aux cybermenaces croissantes et à la cybercriminalité.

En combinant l’engagement de Smart Africa pour un continent numérique sécurisé, inclusif et autonome avec l’expertise de Kaspersky, cette coopération devient un levier clé pour relever les défis cybernétiques en constante évolution. Elle participe ainsi à faire de l’Afrique un modèle d’innovation en matière de cybersécurité.

À propos de Kaspersky

Fondée en 1997, Kaspersky est une entreprise internationale spécialisée dans la cybersécurité et la protection de la vie privée. Aujourd’hui, plus d’un milliard d’appareils sont protégés par ses solutions contre les cybermenaces émergentes et les attaques ciblées. Grâce à son expertise avancée en sécurité numérique et en renseignement sur les menaces, Kaspersky transforme continuellement son savoir-faire en solutions et services innovants destinés aux entreprises, aux infrastructures critiques, aux administrations publiques et aux particuliers.

Son portefeuille inclut la protection avancée des terminaux, des solutions de Cyber-Immunité contre les menaces sophistiquées, ainsi que des services spécialisés pour renforcer la résilience des organisations face aux attaques. Aujourd’hui, plus de 200 000 entreprises dans le monde font confiance à Kaspersky pour protéger leurs données et infrastructures essentielles. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site : www.kaspersky.fr.

À propos de Smart Africa

Smart Africa est une alliance réunissant des pays africains, des organisations internationales et des entreprises du secteur privé mondial. Son objectif : accélérer la transformation numérique de l’Afrique pour favoriser un développement socio-économique durable et intégrer le continent dans l’économie de la connaissance.

Soutenue par un engagement fort des chefs d’État africains, l’alliance œuvre pour un accès abordable au haut débit et l’adoption des TIC afin de créer un marché numérique unique en Afrique d’ici à 2030. Depuis son lancement en 2013 par sept chefs d’État africains, Smart Africa a élargi son réseau à 40 pays membres, représentant plus d’un milliard d’habitants, et compte plus de 50 entreprises privées partenaires dédiées à cette vision ambitieuse.