Hier soir, Belkacem Ben Arous et Ester, le couple algéro-italien derrière la chaîne YouTube KasoEst, ont retrouvé leur liberté après une arrestation mouvementée au Liban. Accusés d’espionnage par les services de sécurité du Hezbollah, leur détention a suscité une vague d’inquiétude parmi leurs abonnés et leurs proches. Dans une vidéo publiée sur YouTube hier soir, ils ont finalement rompu le silence pour expliquer les circonstances de leur libération.

Dans leur vidéo, Belkacem et Ester ont tenu à rassurer leur audience. « Tout est réglé, nous allons bien », a déclaré Belkacem, visiblement soulagé. Le couple a confirmé avoir quitté le Liban sans encombre après quelques heures de détention. « Nous n’avons pas été maltraités, mais c’était une expérience stressante », a ajouté Ester, remerciant leurs abonnés pour leur soutien massif.

Leur arrestation, survenue jeudi dernier près du Complexe Sayed Al Chouhada, à Beryrouth, au Liban. Avait été motivée par des soupçons d’espionnage. Les autorités libanaises avaient notamment pointé du doigt l’utilisation d’une caméra GoPro équipée d’un GPS. Jugée suspecte dans une telle zone.

L’incident a rapidement pris une ampleur médiatique, alimentant spéculations et débats. Le journal libanais Al-Akhbar, avait été le premier à relayer l’information, évoquant une possible tentative d’espionnage.

« Nous sommes des vloggers, pas des espions », a insisté Belkacem dans la vidéo. Leur chaîne, connue pour ses récits de voyage et ses découvertes culturelles, compte des centaines de milliers d’abonnés. Leur objectif, selon eux, était simplement de documenter leur expérience libanaise. Ainsi que de mettre en lumière la manière avec laquelle le peuple libanais reste plein d’espoir et de joie de vivre. Malgré toutes les atrocités vécues récemment.

Belkacem et Ester ont également souligné l’importance de bien comprendre les règles locales avant de filmer. « Nous avons appris une leçon précieuse sur la prudence et la préparation », a confié Ester. Leur expérience rappelle celle d’autres créateurs de contenu ayant été interpellés pour des raisons similaires à travers le monde.

En somme, l’affaire s’est conclue sans heurts et Ester et Belkacem, le duo algéro-ilatlien, KasoEst, ont été libérés sains et saufs.