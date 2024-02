Karim Zéribi propose l’idée de créer un Conseil Mondial de la Diaspora Algérienne

Karim Zéribi, ancien eurodéputé français d’origine algérienne et conseiller du ministre français de l’Intérieur, a récemment jeté les bases d’une proposition novatrice. Sur son compte Instagram, il a partagé une vidéo accompagnée d’un texte engageant, soulevant l’idée de créer un « Conseil Mondial de la Diaspora Algérienne » (CMDA), et ce, dans le but de réunir des compétences algériennes établies dans différents pays du monde.

L’objectif principal derrière cette initiative est de rassembler des compétences et des énergies positives, établissant ainsi un pont entre les diverses diasporas et l’Algérie, le pays ancestral de nombreuses familles. Karim Zéribi prône une approche constructive et apaisée, visant à construire des relations positives plutôt que de nourrir les divisions et les tensions entre nations.

« Si je suis fier d’être Français, je suis également fier de mes origines Algériennes, je le dis sans complexe et avec l’envie de rassembler celles et ceux qui comme moi n’ont aucun problème identitaire, car notre histoire familiale et notre métissage culturel représentent une force », a affirmé Karim Zéribi dans son post.

À LIRE AUSSI :

>> France : Karim Zéribi défend la Palestine sur TPMP, Cyril Hanouna agacé le recadre

Le CMDA se réunira prochainement à Alger !

D’après le message de l’ancien eurodéputé, le CMDA se réunira au printemps prochain à Alger et se veut un espace de convergence des talents et des volontés, favorisant la coopération et la compréhension mutuelle. D’ailleurs, dans son message, Zéribi invite activement ceux qui se sentent concernés à participer en envoyant leurs CV accompagnés d’un argumentaire décrivant leur motivation et l’engagement qu’ils souhaitent apporter à cette dynamique.

Karim Zéribi souligne également l’importance de maintenir une approche positive, écartant ainsi les candidatures de personnes porteuses de ressentiments ou de critiques non constructives envers l’Algérie. « Je précise que nous ne souhaitons pas de candidatures de personnes frustrées, de jaloux ou de prétentieux passant leur temps à critiquer l’Algérie avec rancœur et à expliquer que tout va mal ou que ce type d’initiatives existe déjà ou que cela ne sert à rien… », a-t-il précisé.

À LIRE AUSSI :

>> Zéribi démonte les thèses anti-Algérie de l’ex-ambassadeur français à Alger Driencourt

Karim Zéribi invite les intéressés à rejoindre le CMDA

En outre, Zéribi n’a pas manqué de souligner que le CMDA n’est pas en compétition avec d’autres organisations, collectifs ou associations existantes travaillant sur la diaspora. À cet effet, il insiste sur le respect de toutes les initiatives et invite à la coopération plutôt qu’à la compétition.

Expliquant que cette initiative n’est pas exclusivement axée sur la diaspora algérienne, Zéribi encourage toutes les diasporas africaines installées en France, qu’elles soient maghrébines ou subsahariennes, à s’organiser. Il aspire à voir ces diverses diasporas se réunir à Paris chaque année autour d’un dîner de gala, démontrant ainsi leur fierté d’être français tout en célébrant leurs origines africaines.

Pour conclure son message, Karim Zéribi a indiqué que pour rejoindre le CMDA, les intéressés sont invités à envoyer leurs CV ainsi qu’un argumentaire détaillé à l’adresse suivante : CMDA2024@gmail.com.