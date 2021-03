Karim Zaghib, une figure majeure des batteries automobiles au Québec

Le scientifique d’origine algérienne, Karim Zaghib, a remporté une multitude de prix à l’échelle internationale dans le cadre de ses recherches sur les batteries automobiles.

Devenu une véritable figure incontournable dans le domaine du développement des batteries automobiles dû à ses contributions, Karim Zaghib est considéré comme un des scientifiques les plus influents sur la totalité du territoire canadien, et ce depuis plusieurs années.

Associé à plus de 555 brevets, 60 licences et à 425 publications, l’homme de science algérien a reçu le prix Lionel Boulet, qui est une des plus hautes distinctions attribuées par le gouvernement du Québec, à toute personne ayant mené à une innovation dans le domaine de la recherche et du développement industriel.

« Aujourd’hui, dans n’importe quelle batterie lithium-ion dans le monde, soit dans des ordinateurs, soit dans des cellulaires, soit dans des voitures électriques, soit dans les stockages, il y a au moins un élément breveté par Hydro-Québec », a déclaré le scientifique au média québécois « Le Devoir ».

L’homme de 57 ans, anciennement membre de la société « Hydro – Québec », s’est reconverti depuis juin dernier, après 25 ans de bons et loyaux services, en rejoignant l’équipe d’Investissement Québec. Féru de sciences et d’environnement, il affirme que c’est en fait la « création d’emplois » qui lui sert de moteur.

Un riche palmarès

Le scientifique algérien a remporté le prix international « Clarivate Analytics », anciennement appelé « Thomson Reuters », trois années consécutives. Soit en 2015, 2016 et en 2017.

L’association internationale des matériaux pour batteries (IBA), basée à Nara (Japon), lui a, par ailleurs, attribué le prix du meilleur chercheur et développeur durant l’année 2017. Le natif de la ville de Constantine a également reçu plus d’une dizaine de distinctions scientifiques internationales telles que la bourse de l’Académie canadienne du génie et le prix international de la technologie des batteries, en 2017.

Il est également à noter que Karim Zaghib est l’un des premiers scientifiques à avoir développé des batteries lithium – ion dans l’institut national japonais situé dans la ville d’Osaka.