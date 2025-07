Karim Zaghib, maître algérien des batteries électriques, nommé à l’Ordre du Canada

Le chercheur algérien Karim Zaghib vient d’être honoré de la plus haute distinction canadienne : il a été nommé officier de l’Ordre du Canada. Cette reconnaissance salue ses contributions majeures dans le développement des domaines du stockage et de la conversion de l’énergie.

L’Ordre du Canada représente l’une des distinctions honorifiques les plus prestigieuses du pays. Il vise à saluer les individus de tous horizons qui ont marqué la nation par leurs contributions extraordinaires et durables. Sa devise : « DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM« , qui signifie « Ils désirent une meilleure patrie« .

La gouverneure générale, Mary Simon, a procédé à ces nominations, sur ordre du Conseil consultatif de l’Ordre du Canada. Plus de 8200 personnes issues de tous les secteurs de la société ont été admises dans l’Ordre depuis sa création en 1967. Leurs contributions, aussi diverses que novatrices, ont toutes amélioré la vie des Canadiens.

Karim Zaghib nommé Officier de l’Ordre du Canada

L‘électro-chimiste algérien, Karim Zaghib, figure dans la liste des personnes nommées Officiers à l’Ordre du Canada. Cette reconnaissance vient distinguer ses travaux de recherche et ses contributions dans les domaines du stockage et de la conversion de l’énergie. Notamment, dans le développement de batteries lithium-ion.

En effet, ses travaux sur l’énergie ont joué un rôle crucial et ont été d’une aide précieuse pour la réalisation de la carboneutralité à l’échelle internationale.

En plus de Karim Zaghib, cette nouvelle nomination à l’Ordre du Canada comprend 2 compagnons, 18 Officiers et 62 membres. Il est à rappeler qu’un membre officier de l’Ordre du Canada peut être promu à un grade supérieur s’il accomplit de nouvelles réalisations exceptionnelles.

Karim Zaghib, un cerveau branché

Ce chercheur algérien est une figure clé du développement des technologies de stockage et de la conversion de l’énergie. Son influence a été déterminante dans la décision de Northvolt d’implanter son méga usine de batteries au Québec. Notamment, grâce à son rôle de conseiller stratégique pour Investissement Québec depuis 2020.

La vocation de Karim Zaghib prend racine dès l’âge de 15 ans, après une grave crise d’asthme, qui l’a convaincu de la nécessité d’éliminer les énergies fossiles. Après des études en mathématiques et en électrochimie en France et un stage de trois mois au Japon, où il apprend la commercialisation des technologies de batteries, il est recruté par Hydro-Québec en 1995, où il développe plus de 973 brevets axés sur des batteries plus efficaces et écologiques.

Après avoir dirigé le centre d’excellence en électrification des transports et en stockage d’énergie, il conseille Investissement Québec en 2020 pour attirer des investissements majeurs. En 2022, il dirige un projet ambitieux à l’université de Concordia, notamment « électrifier la société », qui bénéficie d’une subvention record.

Aujourd’hui, Karim Zaghib souhaite faire profiter son pays d’origine de son expertise. Il plaide pour la création « d’une école de la batterie en Algérie« .