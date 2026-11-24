Des laboratoires de recherche en France et au Japon aux coulisses de l’industrie technologique au Canada, le scientifique algérien Karim Zaghib s’est imposé comme l’une des sommités mondiales dans le domaine des batteries au lithium et du stockage de l’énergie.

Après une carrière internationale de plus de trois décennies, il fait son grand retour sur le devant de la scène en Algérie.

Le président Abdelmadjid Tebboune vient en effet de le désigner à la tête d’un ambitieux projet d’usine de batteries au lithium, misant sur son expertise pointue pour assurer un transfert de technologie et bâtir une industrie locale dans l’un des secteurs les plus stratégiques pour l’avenir énergétique et industriel.

Le bilan scientifique du professeur algérien donne le vertige : plus de 450 articles et publications, une participation à l’invention de plus de 970 brevets, et des contributions majeures au développement des technologies de stockage énergétique.

Loin de se cantonner à la recherche fondamentale, Karim Zaghib a su propulser ses innovations vers la commercialisation, consolidant au passage le leadership mondial du géant canadien Hydro-Québec dans le secteur des batteries.

De Constantine et Sétif aux plus grands laboratoires mondiaux

Né en 1963 à Constantine et ayant grandi à Sétif, Karim Zaghib s’envole pour la France afin de poursuivre des études supérieures en électrochimie.

Il décroche un diplôme d’études approfondies (DEA) en 1987, suivi d’un doctorat à l’Institut polytechnique de Grenoble en 1990, avant d’obtenir son habilitation à diriger des recherches (HDR) en physique à l’université Pierre-et-Marie-Curie de Paris en 2002.

Il amorce sa carrière professionnelle en 1990 en tant que chercheur au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et au sein de l’entreprise Saft, où ses travaux portent sur les matériaux carbonés et les réactions du lithium. En 1992, cap sur le Japon : il intègre l’Institut national de recherche industrielle d’Osaka comme chercheur invité, se consacrant aux batteries lithium-ion.

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L’année 1995 marque un tournant décisif. Il rejoint l’Institut de recherche d’Hydro-Québec (IREQ), entamant une épopée de 28 ans au cours de laquelle il deviendra l’un des principaux architectes des matériaux et technologies dédiés aux batteries rechargeables.

Au cœur de la révolution des véhicules électriques

Les travaux de Karim Zaghib ont été déterminants pour faire passer les batteries au lithium du stade expérimental à l’échelle industrielle, tout particulièrement la technologie lithium-fer-phosphate (LFP), devenue aujourd’hui incontournable pour les véhicules électriques et les systèmes de stockage stationnaire.

Chez Hydro-Québec, il a dirigé la recherche sur les matériaux de batteries lithium-ion, contribuant au développement d’électrodes à base de LFP, ainsi que d’anodes en graphite naturel et en nano-titanate de lithium.

Il a également piloté d’importants partenariats industriels pour le stockage d’énergie à grande échelle — notamment entre Hydro-Québec et Sony — tout en explorant les batteries à électrolyte solide, les liquides ioniques et les matériaux carbonés avancés.

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Selon son parcours professionnel, les technologies qu’il a contribué à mettre au point ont intégré les chaînes de production des plus grands constructeurs mondiaux d’automobiles et de batteries, parmi lesquels Tesla, Ford, Mercedes, BMW et BYD.

Une empreinte scientifique hors norme

Les chiffres publiés sur son site officiel témoignent d’une productivité exceptionnelle :

Plus de 450 publications scientifiques.

Plus de 970 brevets co-inventés.

62 licences d’exploitation accordées pour ses technologies.

Un indice H (H-index) de 100, gage d’un impact académique majeur.

Plus de 35 000 citations de ses travaux dans la littérature scientifique.

22 ouvrages et manuels scientifiques co-écrits, dont l’ouvrage de référence Lithium Batteries: Science and Technology (publié chez Springer en 2016 et traduit en chinois).

Selon la Société royale du Canada, ses brevets sont aujourd’hui exploités par 62 entreprises à travers le globe.

D’Hydro-Québec à l’université Concordia

Après 28 années passées chez Hydro-Québec, Karim Zaghib rejoint l’université Concordia à Montréal en 2022 en tant que professeur en génie chimique et des matériaux, tout en prenant la direction des pôles collaboratifs sur l’énergie et la transition énergétique.

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En 2023, il est nommé directeur général de « Volt-Age », un vaste programme de recherche porté par Concordia visant l’électrification de la société et la décarbonation.

Doté d’une subvention fédérale historique de 123 millions de dollars canadiens, ce projet fédère des chercheurs de multiples disciplines autour des transports propres, de l’énergie et des bâtiments intelligents.

Auparavant, il a également officié comme conseiller stratégique auprès d’Investissement Québec et professeur de pratique à l’université McGill, jouant un rôle clé dans la structuration de la filière batterie québécoise, de l’extraction minière jusqu’à l’assemblage des véhicules électriques.

Une pluie de distinctions internationales

L’excellence de ses travaux lui a valu de nombreuses reconnaissances prestigieuses au Canada et à l’international :

2017 : Élu membre de l’Académie canadienne du génie.

2019 : Lauréat du prix Lionel-Boulet, décerné par le gouvernement du Québec pour sa contribution exceptionnelle à la recherche et au développement industriel.

2021 : Élu membre de la Société royale du Canada.

2022 : Prix Kalev Pugi de la Société de l’industrie chimique.

2023 : Désigné « Personnalité de l’année » par le magazine canadien L’actualité (29 novembre) pour son rôle moteur dans l’industrie québécoise des batteries.

2024 : Prix de la recherche de la division des batteries de la Société d’électrochimie (ECS).

2025 : Nommé Officier de l’Ordre du Canada (17 avril).

Cap sur l’Algérie : un projet stratégique de 5 GWh

Ultime étape de ce parcours hors du commun : le 23 novembre 2026, le président Abdelmadjid Tebboune nomme Karim Zaghib à la tête du projet de construction d’une usine de batteries au lithium en Algérie, avec pour mission d’en superviser les études ainsi que toutes les phases de réalisation technique et technologique.

Placé sous la tutelle du ministère de l’Énergie et des Énergies renouvelables et porté par la filiale « Sonelgaz International », ce complexe industriel visera une capacité de production de 5 gigawattheures (GWh), selon les déclarations du chercheur à l’issue de l’audience présidentielle.

Karim Zaghib a précisé que l’usine misera principalement sur la technologie lithium-fer-phosphate (LFP), dont il est l’un des pionniers, et que la production couvrira aussi bien les besoins de la mobilité électrique que ceux du stockage stationnaire d’énergie.

Soulignant la richesse du sous-sol algérien en minerais critiques — notamment le fer et le phosphate —, il a mis en avant la possibilité de transformer ces ressources localement pour fabriquer les composants des électrodes. L’objectif est clair : bâtir une véritable chaîne de valeur nationale intégrée plutôt que de dépendre des importations.

Une ambition industrielle qui ne se limite pas au marché domestique, puisque l’Algérie compte bien positionner cette future production à l’export vers les marchés africains, européens, asiatiques et nord-américains.