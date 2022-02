Karim, un agent d’entretien algérien devenu médecin en Belgique

Il existe des personnes aux parcours exceptionnels, qui nous affirment qu’entre possible et impossible il y a deux lettres et un état d’esprit. A travers leurs histoires de réussites, on ne peut qu’être inspiré au vu de la détermination sans faille dont ils font preuve. Ainsi nous a inspiré Karim Ounas.

Algérien, Karim Ounas est un ancien agent d’entretien, il a cru en lui et en ses capacités de changer de vie, c’est comme ça qu’il est devenu médecin anesthésiste-réanimateur. Son histoire est atypique, inspirante et émouvante, on parle ici d’un jeune qui a quitté l’école à 16 ans. Lorsqu’on quitte l’école à cet âge, on craint que l’adolescent prenne la route de la criminalité ou l’inertie, ce n’était pas le cas de Karim qui s’est lancé dans sa première expérience professionnelle au sein de l’hôpital d’Armentières à l’Hexagone.

En travaillant de façon impliquée en tant qu’agent d’entretien, ses yeux ont toujours été rivés sur les médecins, il a été fasciné par ce noble métier. Il décide donc d’évoluer et devient brancardier.

Il n’est jamais trop tard

En 1994, sa vie a pris un tournant décisif grâce au chef de service de l’hôpital psychiatrique d’Armentières, qui l’incite et instille en lui le courage de passer le cap. En 2000, il passe le concours des infirmiers et se lance dans ce nouveau métier qui le rapproche de plus en plus d’une volonté enfouie dans son cœur, devenir médecin.

A l’âge de 37 ans, l’Algérien intègre une formation dans la réanimation, tout en gardant son travail au SAMU. C’est en 2021, à ses 47 ans, que l’adolescent ayant quitté l’école à ses 16 ans devient anesthésiste réanimateur au centre hospitalier de Wallonie Picarde en Belgique. Ses collègues reconnaissant son professionnalisme flagrant, plusieurs médias Belges et Français lui ont dédié des reportages et des portraits.

Ainsi, beaucoup de personnes pourront s’identifier à Karim et à son parcours exceptionnel qui va leur servir de force motrice pour reprendre leur vie en main, quelques soit les circonstances.