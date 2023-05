Karim Tabbou de nouveau arrêté à Alger

Le militant, opposant et activiste politique, Karim Tabboude nouveau arrêté et placé en garde à vue. En effet, Karim Tabbou a été arrêté hier, le mardi 23 mai 2023 par « les services de sécurité en tenues de civiles à Dely IBrahim » ont annoncé son frère Djaffar et l’avocat Toufik Belala, ajoutant qu’aucune précision n’a été donnée quant à la date de sa présentation devant le procureur général.

Donc, ce même avocat a rapporté hier, en fin de soirée que Karim Tabbou « a contacté les membres de sa famille pour les informer qu’il est placé en garde à vue à Dely Ibrahim ». Il est à noter qu’aucune information n’a filtré quant au motif de son arrestation.

Pour rappel, Karim Tabbou est le fondateur du parti politique non agréé Union Démocratique et Sociale (UDS), et militant très engagé durant le mouvement populaire Hirak.

Karim Tabbou, Arrêté plusieurs fois depuis 2019

De plus, il a été interpellé plusieurs fois depuis le début du Hirak en 2019 et a été incarcéré entre septembre 2019 et juillet 2020. Il a été condamné à une année de prison ferme en mars 2020 et à une année de prison avec sursis en novembre de la même année dans deux affaires distinctes.

En outre, le militant et opposant avait été interpellé en août 2022 à Ifri lors de la commémoration du 66e anniversaire du Congrès de la Soummam du 20 août 1956, mais il a été relâché.

Enfin, le 29 avril 2022, Karim Tabbou a été placé sous contrôle judiciaire par le tribunal de Bir Mourad Raïs à Alger, après avoir été convoqué la veille au commissariat de Châteauneuf à Alger, suite une plainte déposée à son encontre par Bouzid Lazhari, qui était président du Conseil national des droits de l’homme (CNDH).