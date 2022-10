Karim Benzema sacré Ballon d’Or 2022

Les rumeurs ne se sont pas trompées. Le joueur franco-algérien Karim Benzema vient de décrocher son premier Ballon d’OR, succédant ainsi à Lionel Messi.

Débutée ce lundi 17 octobre vers 20h au Théâtre du Châtelet à Paris ; La cérémonie officielle du Ballon d’Or 2022 s’est terminée par la victoire de Karim Benzema. La cerise sur le gâteau : le trophée lui a été remis par Zinédine Zidane.

« C’est le Ballon d’or du peuple ! », lance Benzema

Dans son discours, Karim Benzema est revenu sur son long parcours vers ce Ballon d’OR décroché malgré ses 34 ans. Il a aussi rendu hommage à toutes les personnes l’ayant soutenu lors de son parcours, dont sa mère et sa famille.

« C’est une fierté d’avoir cela devant moi (…) C’est beaucoup de travail, c’est ne rien lâcher et s’entraîner toujours plus. C’est aussi garder ce rêve dans la tête. J’ai eu des moments difficiles dont cette période où je n’étais pas en sélection. Je n’ai pas lâché et j’ai travaillé en gardant la joie de jouer au foot avec mon coach (Zidane, ndlr). Je n’ai rien lâché ! », a déclaré le joueur franco-algérien.

« Je remercie mes coéquipiers du Real Madrid et de la sélection. Je remercie mon grand président, c’est comme quelqu’un de ma famille. Il s’est déplacé jusqu’à chez moi pour me faire signer à Madrid. Je n’oublie pas monsieur Aulas et l’académie lyonnaise. Je remercie ma famille, car on est soudés et tous ensemble. C’est le Ballon d’or du peuple ! », a-t-il ajouté.