Ce samedi 1er juin 2024, la visite de Karim Benzema en Algérie a créé une véritable effervescence dans la ville côtière de Béjaïa, lieu de naissance de ses parents. La star internationale, actuellement joueur du club Al-Ittihad en Arabie Saoudite et considéré comme l’un des meilleurs attaquants au monde grâce à ses compétences exceptionnelles en matière de buts et ses capacités techniques élevées, a été accueillie par des personnalités algériennes sportives et politiques de premier plan, ainsi que par de nombreux supporters et fans du football mondial.

Benzema est arrivé à l’aéroport de Béjaïa à bord d’un jet privé, marquant ainsi sa première visite en Algérie. À son arrivée, il s’est dirigé vers le salon d’honneur avant de se rendre au siège de la wilaya, où des dizaines de jeunes athlètes de diverses équipes sportives l’attendaient, notamment l’équipe nouvellement promue, l’Olympique Akbou.

Au sein du salon d’honneur de la wilaya, Benzema a honoré et encouragé les membres de l’équipe d’Akbou, qui ont reçu une salutation spéciale de sa part. Les responsables locaux l’avaient informé que cette équipe est la seule à avoir réussi à progresser de la base au sommet à cinq reprises consécutives. Benzema a déclaré aux joueurs d’Akbou que leur accomplissement est historique et leur a assuré qu’il serait possible de rester en contact pour les aider à organiser des stages à l’étranger afin de renforcer leurs capacités, affiner leurs talents et valoriser leurs compétences. Il a souligné que ce qu’ils ont réalisé est rare et remarquable.

En réponse à une question d’un média sur un message pour les supporters et les joueurs d’Akbou, le lauréat du Ballon d’Or 2022 a déclaré : “Félicitations à eux… Il faut continuer à persévérer et obtenir des résultats satisfaisants. Les supporters doivent toujours soutenir leur équipe, que ce soit en cas de victoire ou de défaite.”

Des retrouvailles chargées d’émotion

Après sa visite au siège de la wilaya, Benzema s’est dirigé directement vers le village de Tigzirt dans la commune de Beni Djellil, où des dizaines de jeunes du village et des membres de sa famille l’attendaient pour visiter la maison traditionnelle où ont grandi ses parents et le lieu de naissance de ses ancêtres.

Devant une foule nombreuse au centre du village de Tigzirt, Benzema a déclaré que l’Algérie est un beau pays avec de nombreuses richesses, exprimant sa grande joie de voir la chambre ancienne de l’un de ses grands-pères qui a participé à la Seconde Guerre mondiale.

Dans son discours, Benzema a exprimé sa satisfaction de visiter l’Algérie, terre de ses ancêtres, pour la première fois de sa vie, et d’observer les paysages dont il avait entendu parler de la bouche de sa grand-mère et de sa mère. Il a ajouté que cette visite ne serait pas la dernière et a exprimé sa volonté d’aider les jeunes du village à réaliser certains projets sportifs et sociaux, sans en dévoiler davantage sur les détails.

Outre Béjaïa, la visite de Benzema en Algérie comprendra d’autres étapes, notamment la ville de Tiaret, suivie par Oran. Il se rendra ensuite à Alger pour assister au match Algérie-Guinée, apportant son soutien à l’équipe nationale dans cette étape cruciale des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Karim Benzema : l’un des meilleurs attaquants de sa génération

Karim Benzema, surnommé KB9, est né le 19 décembre 1987 à Lyon. Il est un footballeur international français d’origine algérienne jouant au poste d’avant-centre pour l’Ittihad Club en Arabie Saoudite.

Réputé comme l’un des meilleurs attaquants de sa génération, Karim Benzema a remporté le titre de Joueur de l’année de l’UEFA et le Ballon d’Or en 2022. Il détient actuellement le record de meilleur buteur français de l’histoire de la Ligue des champions et de toutes les compétitions confondues, ainsi que la cinquième place des meilleurs buteurs de l’équipe de France.

L’émigration marqua L’histoire familiale de Benzema . À la fin des années 1950, son grand-père, Da Lakehal Benzema, a quitté le village de Tighzert, situé dans la commune de Beni Djellil en Kabylie (Algérie), pour s’installer à Lyon avec sa famille. Son père Hafid est né à Tighzert, tandis que sa mère, Malika Haddou, est née et a grandi à Lyon dans une famille originaire d’Oran.

Cette visite en Algérie est donc particulièrement significative pour Karim Benzema, marquant un retour aux sources et une connexion profonde avec ses racines familiales. Sa présence en Algérie a suscité une immense excitation parmi les fans de football locaux, renforçant les liens entre les communautés sportives des deux pays.