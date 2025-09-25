Karim Benzema fait un généreux don pour son village en Kabylie

Karim Benzema vient de démontrer son engagement envers ses racines en apportant une aide substantielle à la commune de Beni Djellil, située en Kabylie, en Algérie. L’ancien attaquant du Real Madrid a financé l’acquisition d’équipements médicaux essentiels pour cette région rurale.

Selon l’Association Aghbala Et Ses Amis (ASEA), qui a communiqué l’information le 19 septembre 2025, le don comprend deux équipements majeurs : une ambulance complètement équipée et un fauteuil dentaire. Ces installations seront mises à disposition des structures médicales de la commune, située dans la wilaya de Bejaïa.

Un don précieux pour Beni Djellil

« Au nom de l’ensemble des habitants de la commune de Beni-Djellil (Ath Jelil) et en particulier de l’Association Aghbala et ses Amis (AESA), nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à Monsieur Karim Benzema pour son geste généreux et profondément humain », a écrit l’association sur sa page facebook.

Cette initiative philanthropique répond à des besoins criants dans cette zone isolée. L’ambulance permettra notamment d’améliorer significativement la prise en charge des urgences médicales, en réduisant les temps de transport vers les centres de soins. Pour les familles locales, cela représente également une réduction importante des coûts de déplacement.

L’attachement de Benzema à ses origines

Ce geste généreux de Benzema illustre son attachement à ses origines et son désir d’améliorer concrètement les conditions de vie dans son village d’origine. Ce n’est pas la première fois qu’il vient en aide à son village d’origine. En effet, il avait déjà financé le projet du forage de l’eau dans le village de Tighzert.

Grâce à ce projet, des dizaines de familles auront désormais accès à une ressource vitale, dans la dignité et la sécurité.

Un bienfaiteur reconnu par la communauté

« Karim n’est pas seulement une légende du football mondial, mais aussi un bienfaiteur discret très attaché à l’Algérie, dont il se sent profondément solidaire et dont il partage les souffrances de ses citoyens. Nous saluons non seulement la valeur de cette contribution matérielle, mais aussi la confiance que Monsieur Benzema a bien voulu accorder à notre association AESA (…) Soyez assuré, Monsieur BENZEMA, que votre don sera utilisé avec la plus grande rigueur et dans l’intérêt exclusif de la population. Votre nom restera gravé dans les cœurs de celles et ceux que vous avez aidés », conclut le communiqué de l’association AESA.

