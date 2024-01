Karim Benzema dépose plainte contre le ministre de l’Intérieur en France, Darmanin

Le ministre de l’Intérieur en France, Gérald Darmanin, avait accusé, le mois d’octobre dernier, Karim Benzema d’avoir un lien avec les frères musulmans pour avoir soutenu la Palestine. La star du football français a déposé plainte pour diffamation.

Le mois d’octobre dernier, et alors que la guerre Hamas-Israël venait de déclencher, Karim Benzema avait exprimé son soutien à la Palestine. Le moins que l’on puisse dire, est que cela avait suscité une vive polémique en France. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, avait fait de graves accusations en l’encontre du joueur.

En effet, il a affirmé que l’actuel attaquant du club saoudien Al-Ittihad Djeddah a un lien avec les frères musulmans. « On peut se demander ce que fait un footballeur à tweeter une opinion politique et que, quand il le fait, il le fait de façon sélective. Je pense personnellement que ça cache quelque chose et ne pas le voir c’est être naïf […] On peut se demander pourquoi le ministre de l’Intérieur réagit au tweet d’un footballeur, mais quand il touche 20 millions de personnes, je pense que c’est mon rôle de dénoncer cela ». Avait déclaré le ministre français le 26 octobre dernier, lors de sa visite à Abou Dhabi.

Alors qu’on croyait que la polémique s’est éteinte, voilà que le conflit entre les deux hommes refait surface. Selon plusieurs médias français, le Ballon d’Or-2022 a officiellement déposé plainte contre le ministre de l’Intérieur pour diffamation.

Les explications de l’avocat de Benzema

C’est l’avocat de Karim Benzema, Hugues Vigier, qui a déposé la plainte auprès de la Cour de justice de la République (CJR), seule juridiction habilitée à poursuivre et juger des membres du gouvernement. Dans une déclaration accordée aux médias, l’avocat s’explique.

« On jette comme ça en pâture, à l’opprobre général, des gens, juste pour faire un coup de communication fausse. Avec des conséquences familiales pour ses proches aussi qui sont considérables. On sème la division en France, on a un tas de gens qui ne comprennent pas ce genre de propos, certains qui excluent Karim Benzema et certains qui se sentent exclus à travers ce qu’on dit de lui. C’est tout le contraire de ce à quoi doit œuvrer un homme qui se dit un homme politique ». Dira-t-il.

Rappelons que l’homme politique en France, Eric Zemmour, avait accusé Benzema de musulman qui incite au Djihad. Une sénatrice française, qui répond au nom de Valérie Boyer, avait réclamé le retrait du Ballon d’Or au joueur et la déchéance de la nationalité française.