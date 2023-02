Karim Benzema bientôt en visite en Algérie ?

Karim Benzema pourrait bientôt visiter le village de ses ancêtres à Béjaia. Invité par le Maire de la commune d’Ath Djellil, l’attaquant vedette du Real Madrid a promit de rendre favorablement à l’invitation.

Et si Karim Benzema visitait la terre de ses ancêtres à Tighzert à Béjaia ? Oui, c’est possible. En effet, le Maire de la Commune d’Ath Djellil, Abdelghani Oulai, confirme avoir invité le Ballon d’Or 2022 à visiter le village. Et apparemment, ce dernier a promit de le faire pour bientôt lorsqu’il aura du temps libre dans son agenda.

« J’ai parlé au frère de Karim Benzema et à son cousin après sa consécration du Ballon d’Or 2022. On lui a adressé un message de félicitation. Ils nous ont dis qu’il voudrait venir mais puisque son agenda est chargé est chargé, il n’y pouvait pas. On l’a invité officiellement de visiter le village de ses ancêtres. Il nous a promit, via son frère, de répondre favorablement à notre invitation ». A affirmé le Maire d’Ath Djellil, dans une déclaration accordée au média Shoot Africa.

Que va demander le Maire d’Ath Djellil à Benzema ?

Il y a quelques mois, un doyen de la famille Benzema, qui répond au nom de Rachid Benzema, avait demandé à Karim Benzema de venir en aide au village de ses ancêtres. En effet, il lui a demandé de contribuer, financièrement, à la la réalisation du projet d’approvisionnement en eau potable dans le village. Mais le maire d’Ath Djellil a contredit Rachid Benzema. Il affirme que le village a plutôt besoin d’infrastructures sportifs.

« C’est faux, le village ne souffre d’aucun problème d’alimentation en eau potable. Ce qu’on a vraiment besoin, c’est les infrastructures sportifs. Et comme Benzema est une personnalité sportive, on mise sur son aide pour la réalisation des projets sportifs pour les jeunes de notre village ». A-t-il déclaré à Shoot Africa.

Abdelghani Oulai confirme que KB9 était déjà venu en aide au village de ses ancêtres lors de la pandémie Covid-19. « Lors de la pandémie Covid-19, Karim Benzema n’a pas oublié le villagede ses parents. Il a participé à des cagnottes en collaboration avec d’autres personnes originaires du même village ».