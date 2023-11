Karaté : l’entraîneur Dihia Chikhi descend en flammes le président de la fédération

Les deux championnes algériennes Cylia Ouikene et Louisa Abouriche ont été éliminées du championnat du monde du Karaté qui a eu lieu à Budapest. Malgré deux médailles remportées en Arabie Saoudite, quelques jours plus tôt pour le compte des Mondiaux des Arts Martiaux, les deux jeunes athlètes n’ont malheureusement pas pu enchaîner et leur lancée a été freinée.

Revenant sur les coulisses de ce revers, les deux championnes du karaté algérien, en compagnie de leur entraîneur, l’ancienne championne Dihia Chikhi, ont tenu à lever le voile sur certains pratiques qui ont impacté leur participation aux championnats du monde.

Ainsi, invitée de la chaine El-Heddaf, Dihia Chikhi, entraîneur de Cylia Ouikene et Louisa Abouriche, a dit, « Nombreuses sont les pratiques qui ont eu des conséquences sur la participation de Louisa Abouriche et Cylia Ouikene aux championnats du monde 2023. La fédération algérienne du Karaté do n’a pas été soucieuse de leur sort. Le président de la fédération m’a écarté et m’a privé d’être sur le banc afin de coacher mes athlètes lors de l’événement de Budapest. », dit-elle.

Antagonisme, conflits d’intérêts et autres différends avec le premier responsable de fédération, tel a été le quotidien des deux championnes à la veille de la compétition la plus importante de la discipline.

L’entraîneur de Cylia Ouikene et de Louisa Abouriche ajoute, « Mes deux athlètes ont rencontré de multiples difficultés lors de la préparation. Elles n’ont pas été assistées par la fédération dans le processus de réservation des billets d’avion. En outre, n’étant pas sur le banc, elles n’ont pas bénéficié des directives que tout athlète reçoit par son entraîneur avant les combats. Toutes ses données sont à cause de la gestion catastrophique à la tête de la fédération. », indique Dihia Chikhi.

« J’ai accompli ce que j’avais à faire, maintenant, je pense à ma santé »

Enchaînant les révélations sur la gestion de la fédération algérienne du karaté do, Dihia Chikhi a ajouté, « Le président de la fédération m’a dit qu’il avait accompli ce qu’il avait à faire. Il m’a dit que sa mission était de veiller au succès de nos athlètes lors des Jeux Méditerranéens, qu’il n’avait pas d’autres missions après ces Jeux et qu’il pense à sa santé à présent », explique-t-elle.

LIRE AUSSI : Arrivée du premier lot de véhicules neufs de la marque Chery en Algérie (photos)

Par ailleurs, terminant loin de la place qui leur a été promise, les deux championnes algériennes, Cylia Ouikene et Louisa Abouriche ont indiqué qu’elles auraient aimé être assistées par leur entraîneur lors de cet événement d’envergure afin de livrer les prestations nécessaires pour d’autres sacres.