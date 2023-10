Karaté : elles s’entrainaient avec des jerricans, le ministre des Sports intervient

Après la vidéo qui a fait le tour de la toile des deux karatékas algériennes, Cylia Ouikene et Louisa Abouriche, en passe de faire leurs entrées en lice aux championnats du monde de karaté à Budapest, une décision à la faveur des deux championnes du monde vient d’être prise.

En effet, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderahmane Hamad, a ordonné l’ouverture immédiate de la salle de Freha à Tizi-Ouzou pour les deux championnes.

Privées de lieu d’entraînement décent, les deux jeunes Algériennes ont été contraintes à préparer les championnats du monde de karaté dans la cour de la maison de leur entraîneur. Des conditions de préparation inadéquates avec le statut des deux karatékas qui ont honoré l’Algérie.

Ainsi, dans un communiqué publié sur la page Facebook de la fédération algérienne du karaté do, on peut lire, « Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderahmane Hamad, a ordonné l’ouverture immédiate de la salle de Freha, à Tizi-Ouzou. Cette décision vient mettre fin aux tracas des championnes, Cylia Ouikene et Louisa Abouriche, qui ont honoré l’Algérie dans de multiples rendez-vous. », lit-on.

Les deux championnes, privées de salle d’entraînement, peuvent désormais poursuivre leurs préparatifs en vue des championnats du monde de karaté, le 24 octobre prochain à Budapest.

Retour sur des préparatifs qui ont fait jaser

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, les deux championnes du monde, Cylia Ouikene et Louisa Abouriche, s’entraînaient dans la cour de maison de leur entraîneur, Dihia Chikhi.

Avec des moyens de bord, peu suffisants pour une préparation de haut niveau, voire archaïques, les deux championnes algériennes ont été contraintes de se satisfaire de jerricans et de tabourets en plastique pour leur préparation physique.

On apprend par la suite de ces préparatifs « indécents » étaient dues à la fermeture de la salle de Freha à Tizi-Ouzou. Dans son communiqué, la fédération algérienne de karaté do a tenu à remercier le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderahmane Hamad, pour son intervention, mettant fin aux peines des deux championnes.