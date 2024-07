Karakou, caftan, raï… Le mariage de Mahrez & Taylor enflamme les réseaux sociaux

Le mariage de la star algérienne du football Riyad Mahrez et de sa compagne britannique Taylor Ward a fait sensation sur les réseaux sociaux, avec des vidéos et des photos de la cérémonie traditionnelle algérienne qui ont été largement partagées.

La cérémonie, qui s’est déroulée dans un cadre festif et joyeux, comme le veut la tradition des mariages algériens, a été marquée par l’adoption par Ward de la culture algérienne.

Vêtue d’un magnifique karakou brodé de fils d’or et d’argent et d’un caftan blanc, le mannequin a été filmée en train de danser joyeusement sur des airs de raï, entourée d’invités également vêtus de vêtements traditionnels algériens. La fête a été animée par le chanteur de raï Kader Japoni.

Accessoire typiquement algérien, elle portait également un khit er rouh (bijou frontal) qui sublimait sa beauté.

L’ambiance festive et la mise en avant de l’héritage algérien n’ont pas manqué de susciter des commentaires positifs sur les réseaux sociaux, beaucoup saluant le respect de Mahrez pour ses traditions et la beauté des tenues algériennes portées par sa femme, ses invités et même la petite Mila.

Cependant, certains internautes se sont interrogés sur le nombre de mariages que le couple avait déjà célébrés, faisant référence à une cérémonie civile en janvier 2022 et à une petite fête en septembre 2023.

À l’époque, Les photos du mariage du célèbre couple se sont propagées comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, où la mariée portait une robe blanche et le marié un élégant costume noir.

Parmi les invités de marque figuraient le gardien emblématique de l’équipe nationale algérienne, Raïs M’Bolhi et l’attaquant algérien Islam Slimani, qui a partagé une danse spéciale avec Mahrez, ajoutant à l’atmosphère joyeuse de la célébration.

Le mariage de Mahrez et Ward est une nouvelle illustration de l’attachement du joueur à son héritage algérien et de son bonheur avec sa nouvelle épouse.

Les images de la cérémonie ont sans aucun doute réchauffé le cœur de nombreux fans algériens et mis en lumière la beauté et la richesse de la culture algérienne.

La sœur de Taylor avait également partagé avec les abonnés des photos du dîner de mariage du couple avec le gâteau de célébration.

Il est à noter que le mannequin Taylor Ward a donné naissance à sa première fille, Mila, le 8 juillet 2022, la troisième fille du joueur algérien Riyad Mahrez après ses deux filles de sa première épouse Rita Johal.