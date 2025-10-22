Kamel Rezig plaide pour un partenariat économique renforcé entre l’Algérie et l’Espagne

Le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, s’est entretenu ce mercredi avec la ministre espagnole du Commerce, Amparo López Senovilla, en marge de la 16ᵉ Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED). Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de renforcement du dialogue économique entre Alger et Madrid, à un moment où les deux pays cherchent à consolider leurs relations commerciales sur des bases nouvelles et mutuellement bénéfiques.

Lors des discussions, les deux ministres ont abordé les moyens de développer la coopération bilatérale et d’élargir les partenariats existants dans divers domaines économiques. Ils ont mis en avant le rôle central du Conseil d’affaires algéro-espagnol, considéré comme un levier essentiel pour faciliter le dialogue entre les opérateurs économiques des deux rives.

Selon les déclarations faites à l’issue de la rencontre, Kamel Rezig et son homologue espagnole ont convenu de renforcer les échanges d’expériences et de savoir-faire, tout en favorisant la création d’un environnement propice à l’investissement productif.

Développements vers l’Afrique et le monde arabe

Les deux parties ont exprimé leur volonté de développer des projets conjoints destinés à conquérir de nouveaux marchés, notamment en Afrique, dans le monde arabe et en Europe. Ces initiatives visent non seulement à diversifier les échanges commerciaux, mais aussi à accroître la compétitivité des entreprises algériennes et espagnoles sur la scène internationale.

Cette approche, fondée sur le principe du gagnant-gagnant, ambitionne de positionner l’Algérie comme une plateforme régionale d’exportation et de partenariat, notamment dans les secteurs stratégiques tels que l’agroalimentaire, les matériaux de construction, les énergies renouvelables et la logistique.

Engagements de concertation et de confiance

Kamel Rezig et Amparo López Senovilla ont enfin réaffirmé leur engagement à maintenir un dialogue permanent et constructif, dans le but de consolider la coopération économique et commerciale entre leurs pays. Les deux ministres ont souligné l’importance de la coordination continue entre les institutions et les acteurs économiques pour garantir la durabilité et l’efficacité des projets conjoints.

