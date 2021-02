Kamel Louafi, l’Algérien derrière la beauté des jardins Européens

Quand on admire les jardins de Berlin ou Rotterdam, on a tendance à oublier un peu l’Algérie. Et pourtant, derrière cette beauté et ce charme qui séduit les regards, se cache un génie Algérien. Kamel Louafi, qui est né et qui a grandi en Algérie, avant d’aller faire le bonheur des touristes en Allemagne.

La réputation de Kamel Louafi ne connait pas de limites, il est l’architecte de plusieurs jardins dans la capitale Allemande, mais aussi dans d’autres pays de l’Europe et de l’Asie. Ses réalisations empreintes de beauté et d’inventivité, se placent parmi les plus beaux jardins en Allemagne, en Europe et à travers le monde.

Qui est Kamel Louafi ?

Kamel Louafi est né en 1952, à Batna, ou il a grandi, étudié et travaillé. Titulaire d’un diplôme en topographie, ce génie qui fait désormais le bonheur des berlinois, est parti chercher d’autres opportunités en Allemagne en 1980, après avoir travaillé plusieurs années en Algérie pour les inventaires forrestiers.

Après son arrivée en Allemagne, Kamel Louafi, qui a toujours été un amoureux de la nature et de la verdure, s’est mis à étudier le paysagisme et l’architecture. En 1986, ce génie Algérien a fini ses études, ce qui sera le début d’une carrière exceptionnelle, durant laquelle il sera l’auteur de véritables paradis.

Kamel Louafi s’est directement mis au travail au compte d’autres paysagistes. Mais il s’est vite rendu compte qu’il recèle en lui beaucoup de créativité, ce qui l’avait poussé à entamer une carrière en solo. Pour ce faire, ce n’était pourtant pas facile, le fils de Batna avait dû gagner plusieurs concours, avant de pouvoir se lancer à son compte.

Une réussite en arborescence

Kamel Louafi a créé sa propre agence, il se qualifie comme « architecte, paysagiste, artiste, résident à Berlin ». C’est suite à l’exposition universelle d’Hanovre en Allemagne en 2000, qui avait pour thème « l’homme, la nature et la technique », que l’architecte Algérien a connu le feu des projecteurs pour la première fois.

En effet, suite à cette exposition, l’architecte-paysagiste-artiste Algérien, avait pu gagner le projet de réalisation de plus 200 hectares de parcs et jardins. L’agence de Kamel Louafi était l’une des premières à s’intéresser à l’écologie. L’architecte avait adopté une approche ingénieuse dans ce projet, qui visait la préservation de l’eau.

Plusieurs projets s’ensuivent alors. Kamel Loufi va entrer en collaboration avec plusieurs célèbres architectes, à l’instar de Daniel Libeskind, qui avait, grâce au génie Algérien, insérer des touches paradisiaques de verdure dans ses réalisations urbanistiques artistiques à l’allure de béton.

Kamel Louafi, l’architecte des paradis de l’Europe

La carrière de Kamel Louafi était irrémédiablement lancée. Il est devenu, grâce à sa touche unique, l’un des architectes paysagistes les plus sollicités d’Europe. Après avoir conçu la Königsplatz à Cassel en 2003, Le Jardin de Bocage à Brême en 2004 ainsi que le jardin Opernplatz d’Hanovre en 2007, Kamel Louafi a également bâti un véritable paradis. Le célèbre jardin des Quatre Fleuves à Marzahn.

Pour Kamel Louafi, ce Jardin représente sa culture d’origine, l’Algérie, comme il aurait voulu qu’elle soit. Il déclare que le jardin des Quatre vents représente pour lui « Son enfance, sa religion, le paradis ». L’idée de ce jardin a été inspirée de la beauté des oasis d’Algérie, selon l’architecte qui doit cette inspiration aux années de travail au sein des inventaires forestiers à travers le pays.

L’architecte est également l’auteur de plusieurs parcs et jardin dans plusieurs pays arabes, comme à Abu Dhabi, au Qatar et en Arabie saoudite. Il est également derrière la réorganisation du parc Valkeniersweide à Rotterdam, au pays-bas en 2003.