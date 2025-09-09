Projet de contrats d’embauche pour les diplômés de ces écoles supérieures

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a présidé une réunion avec les établissements universitaires du pôle scientifique et technologique « Chahid Abdelhafid Ihaddaden » de Sidi Abdellah. Cette rencontre a été consacrée à la mise en place de nouvelles filières de formation de pointe, en phase avec les besoins nationaux et les mutations internationales dans les domaines technologiques.

Spécialités de pointe en sciences et technologies

Parmi les décisions phares annoncées figure l’ouverture de spécialités pointues à l’École supérieure des sciences et technologies et à l’École nationale supérieure des systèmes autonomes et de la cybersécurité. L’objectif est de préparer une nouvelle génération de compétences dans les domaines de la haute technologie, des systèmes intelligents et de la sécurité numérique, au cœur des enjeux actuels. Ces nouvelles formations visent à répondre à la demande croissante de spécialistes en Algérie et à l’international.

L’accent mis sur la cybersécurité est particulièrement important compte tenu des défis croissants en matière de sécurité informatique. La formation de spécialistes permettra de protéger les infrastructures critiques et les données sensibles, contribuant ainsi à la souveraineté numérique du pays.

Master national en systèmes anti-drones

Le ministre a également confirmé la date du 12 octobre prochain pour le lancement officiel d’un Master national en systèmes anti-drones. Cette formation inédite répond à un besoin stratégique dans un contexte où la question de la maîtrise et de la neutralisation des drones s’impose comme un enjeu sécuritaire et technologique mondial.

Ce master permettra de former des experts capables de développer et de mettre en œuvre des solutions pour contrer les menaces posées par les drones, tant sur le plan civil que militaire. L’Algérie se positionne ainsi à l’avant-garde de ce domaine en pleine expansion.

Contrats d’embauche pour les diplômés

Lors de cette réunion, il a été question de la préparation de contrats d’embauche au profit des diplômés des écoles supérieures de Sidi Abdellah, une mesure visant à rapprocher l’université du marché du travail et à offrir aux jeunes compétences des débouchés réels dans des secteurs stratégiques.

Cette initiative témoigne de l’engagement du ministère à favoriser l’employabilité des jeunes diplômés et à répondre aux besoins des entreprises algériennes en matière de compétences pointues. L’objectif est de créer un écosystème favorable à l’innovation et au développement technologique.

Nouveaux espaces et équipements scientifiques

Enfin, la rencontre a porté sur la création de nouveaux espaces de services pour les étudiants du pôle scientifique ainsi que sur l’acquisition d’équipements scientifiques de pointe. Ces investissements visent à renforcer la qualité de la formation et de la recherche, tout en offrant aux étudiants un environnement moderne et adapté aux standards internationaux.

La modernisation des infrastructures et l’acquisition d’équipements de pointe sont essentielles pour attirer les meilleurs étudiants et chercheurs, et pour permettre à l’Algérie de se positionner comme un acteur majeur dans le domaine de la science et de la technologie.

À travers ces mesures, le ministère réaffirme sa volonté de moderniser l’enseignement supérieur algérien et de l’aligner sur les grandes évolutions technologiques mondiales. Le pôle de Sidi Abdellah se confirme ainsi comme un centre stratégique de formation et d’innovation, destiné à jouer un rôle clé dans le développement scientifique et économique du pays.

