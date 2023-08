Kaïs Saïed réitére le refus de la Tunisie de normaliser ses relations avec Israël

Le président tunisien, Kaïs Saïed, a réitéré le refus de son pays de normaliser ses relations avec Israël, rejetant toute tentative en ce sens. Dans une vidéo diffusée par la présidence, lors de la cérémonie de remise des lettres de créance à quatre nouveaux ambassadeurs, Saïed a déclaré : « À ceux qui parlent de normalisation, je dis que ce terme n’existe absolument pas pour moi. »

Il a également adressé les ambassadeurs tunisiens en leur disant : « Bien que l’État palestinien ait des ambassadeurs, vous ne devez jamais oublier le droit palestinien légitime, la cause palestinienne, qui est au cœur de la nation. »

La position de la Tunisie concernant la normalisation avec Israël reste claire et inébranlable. Le Président Saïed a affirmé cette posture lors d’une récente cérémonie officielle. Dans un discours prononcé lors de la remise des lettres de créance à quatre nouveaux ambassadeurs, il a exprimé de manière explicite que la Tunisie ne tolérera pas la normalisation avec Israël. Il a souligné que le concept même de normalisation n’a pas de place dans sa vision de la politique étrangère du pays.

Le Président Saïed a également profité de cette occasion pour rappeler l’importance de la cause palestinienne pour la Tunisie. Il a rappelé que même si des ambassadeurs représentent l’État palestinien dans différents pays, la lutte pour les droits légitimes du peuple palestinien ne doit jamais être oubliée. Selon Saïed, la cause palestinienne reste centrale pour la nation tunisienne et pour l’ensemble de la région. Cette déclaration souligne l’engagement continu de la Tunisie envers la justice et l’équité au Moyen-Orient.

Un appel à la responsabilité des ambassadeurs

Le Président Saïed a également adressé un appel aux ambassadeurs tunisiens, les encourageant à assumer pleinement leur rôle dans la défense des intérêts du peuple tunisien à l’étranger. Il a souligné l’importance de leur engagement, en particulier compte tenu des bouleversements rapides qui secouent le monde actuel. Saïed a clairement indiqué que leur principal objectif devrait être de travailler en faveur de la Tunisie, de défendre ses intérêts et de préserver son indépendance dans la prise de décisions internationales.

Le Président a reconnu la nature changeante et imprévisible des affaires mondiales. Les ambassadeurs tunisiens doivent être préparés à faire face à des situations en constante évolution et à s’adapter rapidement aux nouvelles réalités internationales. Cette flexibilité est essentielle pour protéger les intérêts nationaux et pour garantir que la Tunisie puisse jouer un rôle actif dans les discussions et les décisions mondiales qui affectent le pays.

Le message du Président Saïed souligne la primauté des intérêts de la Tunisie dans la politique étrangère du pays. Alors que les pays du monde entier naviguent dans des eaux politiques complexes, la Tunisie maintient une position ferme axée sur la protection de ses citoyens et de son avenir. Les ambassadeurs tunisiens ont la tâche cruciale de représenter et de défendre ces intérêts, tout en restant sensibles aux besoins changeants de la nation.