Kadi, le fervent supporter de l’équipe d’Algérie n’est plus

Il était l’un des fervents supporters de l’équipe d’Algérie, Abdelkader Ouadi, alias Kadi, n’est plus. La triste nouvelle du décès de Kadi a été annoncé hier soir sur la toile.

Le fan des Verts a laissé derrière lui une image d’un supporter dévoué, une figure emblématique des gradins. Europe, Amérique latine ou fin fond de l’Afrique, Kadi ne connaissait pas de frontière quand il s’agissait d’être derrière les Fennecs.

Le fervent supporter de l’équipe nationale surnommé « Kadi » est décédé aujourd’hui d’un arrêt cardiaque…🥹 Qu’Allah lui fasse miséricorde 🤲❤️ pic.twitter.com/YvVicQifuJ — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) June 16, 2023

Décès de Kadi, le supporter algérien : les condoléances de la sphère footballistique

La nouvelle du décès de Kadi a laissé une immense tristesse dans le milieu du ballon rond algérien. Ainsi, la Fédération Algérienne du football, FAF, a présenté ses condoléances à la famille et aux proches du défunt.

« Le Président de la Fédération algérienne de football, M. Djahid ZEFIZEF, et les membres du Bureau fédéral ainsi que les membres de l’équipe nationale ont appris avec beaucoup de peine cette disparition. En cette triste circonstance, le Président de la Fédération algérienne de football, M. Djahid ZEFIZEF et les membres du Bureau fédéral, présentent à la famille et aux proches du défunt leurs plus sincères condoléances et les assurent de leur soutien en cette douloureuse circonstance », dit le communiqué de l’instance algérienne.

Kadi lors de la CAN 2021 au Cameroun : « J’ai 52 ans. Le premier match que j’ai été voir c’est Algérie – Juventus au 5 Juillet. J’ai regardé tous les matchs de l’Algérie au stade. J’étais présent lors du sacre à la CAN en 90. J’étais présent à Oum Darman, au Brésil en 2014, et… pic.twitter.com/2cyQ5vTrhL — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) June 17, 2023

De son côté, le capitaine de la sélection algérienne de football, Riyad Mahrez, s’est montré triste suite à la nouvelle, « Quelle tristesse, Allah Yrahmo Kadi » écrit sur son compte Instagram.