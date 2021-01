Abdelkader Hibaoui, surnommé Kader Japonais, s’est retrouvé au cœur d’une polémique notamment sur les réseaux sociaux, après avoir annoncé sa désignation comme ambassadeur du patrimoine culturel algérien; et ce à travers une vidéo réalisé par le ministère de la culture.

Cette information a crée un buzz spécialement sur Facebook et Instagrame, portant ainsi des débats entre partisans et opposants de ce fait. Cependant, un communiqué adressé par le ministère est aussitôt publié afin de démentir la nouvelle, qui ne cesse de circuler et d’être partagée notamment par les funs de cet artiste.

Kader Japonais sort de son silence et explique

Etant actuellement à Dubaï, avec la société OxyNews, Kader Japonais dénonce la clameur qui persiste autour de cette polémique, disant qu’il est préoccupé avec plus de productions artistiques et du travail réussi sur scène. Il affirme ne pas être influencé ou du moins intéressé par ce qui se dit à propos de ce sujet.

Il déclare ainsi, qu’il travaille afin de » porter le drapeau algérien partout dans le monde, sans avoir à faire recours à des intérêts ou des postes ». Il ajoute, qu’il se focalise sur ses propres efforts dans la productions avec ses propres moyens et son entreprise personnelle.

Kader précise qu’il est présent sur scène depuis 18 ans, et qu’il a pu garder son public durant toute cette période, chose qui ne peut pas être possible pour tant d’autres.

De nouvelles productions en vue

Abdelkader Hibaoui, envisage la préparation de 3 vidéo-clips à Dubaï concernant 3 chansons, c’est un travail qui se fera en collaboration avec un éditeur algérien professionnel. Laissant ainsi le suspens chez le large public de Kader Japonais pour découvrir sa nouveauté artistique.