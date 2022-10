Justice : Tebboune rappelle ses engagements

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Président du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), a présidé ce dimanche matin l’ouverture de la nouvelle année judiciaire 2022-2023 au siège de la Cour suprême à Alger.

Supervisant la cérémonie d’ouverture de la nouvelle année judiciaire en sa qualité de Président du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), le Chef de l’État a réaffirmé son engagement « pour rétablir la dignité du citoyen ». « Je me suis engagé à mener une lutte inlassable pour rétablir la dignité du citoyen », a lancé le Président Tebboune, notant que cela intervient en consécration des engagements pris devant le peuple algérien.

En outre, le Président de la République a estimé que « la bonne performance de la Justice et le sentiment de sécurité chez le citoyen ne proviennent pas uniquement de la qualité des lois, mais aussi de leur application avec équité et transparence dans le respect des droits des individus ».

Ouverture de la nouvelle année judiciaire : vers l’accélération de la cadence

Sur un autre volet, le Président Tebboune a fait part des aspirations pour la nouvelle année judiciaire 2022-2023, notamment en ce qui concerne « l’accélération du rythme de travail judiciaire de manière à répondre à la réalité économique et sociale ». « Nous tenons à renforcer l’indépendance de la Justice afin de préserver la loi et l’égalité en droits et devoirs », a encore affirmé le Chef de l’État.

À cet effet, il a aussi appelé le Gouvernement à « accélérer l’installation des tribunaux commerciaux pour améliorer le climat des affaires et renforcer les garanties contenues dans le cadre de la loi sur l’investissement ».

En marge de la cérémonie qu’il a présidé ce dimanche matin au siège de la Cour suprême à Alger, le Chef de l’État est également revenu sur « l’avancement remarquable constaté au niveau de la mise en œuvre des programmes tracés, particulièrement en termes d’adaptation des lois aux principes de la Constitution ».

D’ailleurs, le Président Tebboune a mis l’accent sur « la nécessité de consolider les droits de la défense et de réunir les conditions favorables à l’exercice des professions juridiques », mais aussi sur « l’importance de mettre en place des mécanismes efficaces pour le règlement des conflits entre les individus ».

Plusieurs hauts responsables de l’État et de membres du Gouvernement ont pris part à cette cérémonie, à l’instar du Général d’Armée, Chef d’État-Major de l’Armée Nationale Populaire (ANP), Saïd Chanegriha, du Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, du Président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil.