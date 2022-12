Justice : nouvelle condamnation contre Ferhat Mehenni

Le Tribunal criminel de première instance de Dar El-Beïda (Alger) a prononcé une nouvelle condamnation ce vendredi, 9 décembre 2022, à l’encontre du premier responsable du mouvement terroriste MAK (Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie), Ferhat Mehenni.

En effet, le Tribunal criminel de première instance de Dar El-Beïda (Alger) a condamné Ferhat Mehenni, leader du mouvement terroriste MAK, par contumace, à la perpétuité avec confirmation du mandat d’arrêt international émis à son encontre. La justice poursuit Ferhat Mehenni pour des chefs d’accusations liés à « l’atteinte à l’unité nationale et à la stabilité des institutions et à leur fonctionnement normal par la création d’un climat d’insécurité ».

Outre le leader du mouvement terroriste MAK, le Tribunal criminel de première instance de Dar El-Beïda (Alger) a aussi rendu le même verdict contre onze (11) autres accusés qui se trouvent actuellement en état de fuite. Par ailleurs, la justice a prononcé des peines allant de quatre (4) à deux (2) ans de prison ferme et l’acquittement à l’encontre de cinq (5) autres mis en cause arrêtés.

Il convient de noter que dans le cadre de cette affaire, la justice poursuit le leader du mouvement terroriste MAK, Ferhat Mehenni, et ses coaccusés pour différents chefs d’accusations, il est notamment question de « création et appartenance à une organisation terroriste », « diffusion des idées d’une organisation terroriste », « incitation à la violence et à la haine » et « atteinte au prophète Mohamed (QLSSSL) et profanation du Saint Coran ».

Meurtre de Djamel Bensmail : Ferhat Mehenni lourdement condamné

Dans ce même contexte, il convient de rappeler que le 24 novembre dernier, le Tribunal criminel de première instance de Dar El Beïda (Alger) avait condamné le chef du Mouvement terroriste MAK, Ferhat Mehenni à la perpétuité avec confirmation du mandat d’arrêt international émis à son encontre pour des chefs d’accusation liés au meurtre de Djamel Bensmaïl, assassiné en août 2021 à Larbaâ Nath Irathen dans la wilaya de Tizi Ouzou.

La même instance avait aussi condamné 49 accusés à la peine capitale pour homicide et lynchage du cadavre de Djamel Bensmaïl, et 28 autres accusés à des peines allant de deux (02) à dix (10) ans de prison ferme, assorties d’amendes allant de 100.000 à 200.000 DA, et en a acquitté 17 autres.