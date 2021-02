Justice : L’ex-SG du FLN Mohamed Djemai acquitté

La Cour d’Alger a définitivement tranché en appel, ce lundi 1er février dans l’affaire de l’ancien secrétaire général du FLN Mohamed Djemai l’opposant au journaliste saad bouakba‎.

L’ancien SG du FLN a dont été acquitté des accusations d’abus de fonction et d’humiliation d’un journaliste lors de l’exercice de ses fonctions. Il s’agit de l’affaire de la plainte déposée en 2016 par le journaliste Saad Bouakba.

À rappeler que le procureur général avait requis, dans le cadre de cette affaire, de durcir la peine à l’encontre de Mohamed Djemai.

Lors du procès en appel, tenu la semaine dernière, le prévenu avait nié toutes les accusations portées à son encontre dans cette même affaire.

Il avait, en effet, déclaré à l’adresse du juge que le journaliste saad bouakba l’avait « attaqué dans pas moins de 28 articles », et qu’il n’avait pas répondu, selon ce qu’a rapporté ce lundi le média ennaharonline.

Le 30 décembre, Djemai avait quitté la prison

Il convient de rappeler que l’ancien secrétaire général du FLN, mis en détention provisoire le 19 septembre 2019, avait quitté la prison le 30 septembre dernier, à l’issue du verdict en appel prononcé le même jour par le tribunal de Sidi M’hamed à Alger.

Il avait été condamné en appel à 2 ans de prison dont un an ferme et à une amende de 200 000 Da. Il avait été donc libéré après avoir purgé sa peine d’un an de prison ferme.

Le dossier a été donc rouvert à la Cour d’Alger, et le prévenu vient d’être acquitté, suite au verdict prononcé ce lundi par la même juridiction.