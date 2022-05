Justice : du nouveau dans l’affaire Mellal

Arrêté par la police à Tizi-Ouzou au début de la semaine en cours, l’ex-président de la JSK, Cherif Mellal, a été présenté dans la foulée devant le procureur de la république du tribunal de Tizi-Ouzou, avant de passer par le juge d’instruction. Aux dernières nouvelles, il a été libéré, mais placé sous contrôle judiciaire.

Cherif Mellal a été arrêté samedi dernier par la police à Tizi-Ouzou après avoir été accusé d’incitation à la violence et menace de mort sur plusieurs personnes, dont des journalistes et des responsables actuels de la JSK, ainsi que des troubles à l’ordre public. Placé en garde à vue, il a été présenté dans la foulée devant le procureur de la république du tribunal de Tizi-Ouzou, avant d’avoir été entendu par le juge d’instruction. Ce dernier, avait en sa possession un enregistrement téléphonique qui prouve les accusations auxquelles Cherif Mellal fait l’objet.

Le controversé ex-président de la JSK a été finalement libéré. Seulement, il a été placé sous contrôle judiciaire jusqu’à la fin de l’enquête, rapportent plusieurs médias Algériens. La justice enquête en toute vraisemblance, sur un enregistrement téléphonique entre Mellal et l’un de ses anciens proches.

Piégé par un proche ?

Selon le média «Algérie-Expat», Cherif Mellal aurait été piégé par l’un de ses proches. Lors d’une discussion téléphonique, l’ancien président de la JSK, aurait incité son proche d’agresser une personne, avec une somme d’argent en contrepartie, au sein de l’actuelle direction du club phare de la Kabylie. Un enregistrement téléphonique qui est tombé dans les mains de la direction Kabyle.

Du coup, cette dernière n’a pas hésité d’ester Mellal en justice. Reste à savoir maintenant quelle peine écopera le concerné, en attendant la fin de l’enquête menée par la justice de Tizi-Ouzou.

Pour rappel, Chérif Mellal a dirigé le club le plus titré d’Algérie entre 2018 et 2021, en succession au défunt Mohand-Cherif Hannachi, décédé il y a un an et demi à la suite d’une longue maladie. Mellal s’est vu ensuite, destitué en septembre dernier par les actionnaires de club après plusieurs mois de conflit entre les deux parties. Actuellement, c’est Yazid Yarichène qui préside le club Kabyle. Mais, visiblement, Mellal est entrain de tout faire pour lui empoisonner la vie, lui qui n’a toujours pas digéré la façon par laquelle il a quitté la JSK.