« Juste pour Sadi, j’espère que l’Algérie figurera bien au Mondial », Christian Gourcuff

Près d’une décennie après avoir quitté le banc de la sélection nationale, Christian Gourcuff continue de porter un regard attentif, bien que distant, sur le parcours des Verts. Dans un entretien accordé à Africafoot, l’ancien sélectionneur est revenu sur son passage à la tête de l’équipe nationale, tout en partageant son analyse sur la formation actuelle appelée à disputer la Coupe du monde 2026.

Arrivé à la tête des Verts à l’été 2014, juste après la Coupe du monde 2014 au Brésil pour succéder à Vahid Halilhodzic, le technicien français avait dirigé la sélection jusqu’en 2016. Durant cette période, il l’avait notamment mené jusqu’aux quarts de finale de la CAN 2015, tout en instaurant un style de jeu résolument offensif qui avait séduit de nombreux observateurs.

🟢 À LIRE AUSSI : Adversaires de l’Algérie en Coupe du monde 2026 : coup dur pour l’Autriche

Analyse de la sélection actuelle

Trois joueurs de l’actuelle équipe nationale avait côtoyé Christian Gourcuff. Il s’agit d’Aissa Mandi, Nabil Bentaleb et Riyad Mahrez. L’ancien driver des Verts a exprimé son admiration pour leur longévité : « Non, ils étaient jeunes à l’époque. Ils ont fait des choix de carrière intéressants, avec une progression fulgurante, surtout pour Riyad Mahrez. Qu’ils soient toujours là, ça ne m’étonne pas. Ils aiment le foot, ils aimaient le jeu. Ça aide aussi à tenir. »

Évoquant le cas de Nabil Bentaleb, Gourcuff a livré une analyse lucide sur la trajectoire du joueur : « Sa carrière a été un peu en dents de scie. Aujourd’hui, il n’est pas usé, car il n’a pas eu la carrière qu’il devait avoir. Cela fait qu’il a une certaine fraîcheur ».

🟢 À LIRE AUSSI : Mondial 2026 : Isis devient le partenaire officiel de l’Équipe Nationale avec « M3ak Ya Lkhadra »

Souvenirs et relations marquantes

Même s’il reconnaît avoir pris du recul vis-à-vis du football moderne, l’ancien coach des Verts reste attentif aux performances de la sélection algérienne : « Je ne vais pas dire que je suis supporter de l’Algérie, mais je les regarderai avec intérêt ».

Parmi les souvenirs marquants de son passage en Algérie, sa relation avec l’actuel président de la FAF, Walid Sadi, occupe une place particulière : « J’avais une très bonne relation avec Walid Sadi. J’ai gardé de bons rapports avec lui, et de bons souvenirs. Rien que pour lui, j’espère que l’Algérie figurera bien au Mondial ».

Il poursuit en mettant en avant la qualité humaine de leurs échanges : « C’était très humain avec lui, et avec moi ça fonctionnait très bien. Il me faisait entièrement confiance sur le plan technique. Il comprenait ce que je voulais faire. C’est l’une des personnes avec qui j’ai gardé de très bons souvenirs ».

Des propos qui traduisent l’attachement intact de Christian Gourcuff à son passage à la tête des Verts, une expérience qui continue de marquer son parcours d’entraîneur.

🟢 À LIRE AUSSI : Petkovic dévoile sa liste pour la Coupe du monde 2026