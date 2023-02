Just Riadh : l’influenceur franco-algérien à l’affiche du film À la belle étoile

Just Riadh, de son vrai nom Riadh Belaïche, est un jeune franco-algérien né en 1998 dans la wilaya de Sidi Bel Abbes. Il s’est fait connaître grâce à ses vidéos humoristiques sur les réseaux sociaux, où il compte plusieurs millions d’abonnés. Cependant, il s’apprête à faire ses premiers pas au cinéma dans le film « À la belle étoile », dans lequel il tient le rôle principal. En effet, le jeune homme de 24 ans y incarne Yazid Ichemrahen, devenu l’un des plus grands pâtissiers du monde après une jeunesse difficile en foyer.

Pour incarner son personnage, Just Riadh s’est donné à fond, refusant même que quelqu’un d’autre fasse les scènes de pâtisserie à sa place. Il a suivi une formation d’un mois avec Yazid Ichemrahen pour apprendre les gestes exacts de pâtisserie à reproduire à l’écran, et Yazid était même présent sur le tournage pour s’assurer que Just Riadh ne se trompe pas.

Just Riadh considère que ce rôle est une pression, mais il est soulagé que Yazid Ichemrahen ait apprécié le résultat final. En effet, selon le média français 20minutes, le jeune franco-algérien affirme : « Le film montre comment on peut y arriver à force de détermination et de boulot, explique Riadh Belaïche. C’est un message positif qui me parle d’autant plus que j’ai moi-même appris la discipline en faisant mes vidéos. »

Devenir acteur, quels ont été les obstacles rencontrés par Riadh ?

Bien que leur enfance et leur vie soient très différentes, Just Riadh et Yazid Ichemrahen partagent la même détermination à ne jamais rien lâcher et à croire en eux-mêmes, même face à de grosses difficultés.

Just Riadh a rencontré des obstacles lorsqu’il a commencé à faire des castings pour le cinéma, en raison du snobisme du monde du cinéma vis-à-vis des personnalités d’internet. L’influenceur a eu la chance d’être choisi pour le rôle de Yazid Ichemrahen alors qu’il était le dernier à passer le casting, après près de 50 autres personnes. Il ne croyait pas qu’il serait choisi, mais il a réussi à convaincre le réalisateur Sébastien Tulard qu’il était la bonne personne pour le rôle.

Il espère que son rôle dans « À la belle étoile » permettra de construire des ponts entre internet et le cinéma pour que d’autres personnalités d’internet puissent également réaliser leur rêve de jouer dans un film.

Après avoir décroché ce rôle, Riadh ne s’est pas reposé sur ces acquis, il a voulu performer et pour se faire, il a du se perfectionner. Le jeune créateur de contenu devenu acteur, explique : «Il m’a fallu acquérir les gestes professionnels du héros. Ce n’était pas évident mais cela m’a largement aidé à m’approprier le rôle».

À la belle étoile : l’histoire du film

Le film intitulé « À la belle étoile » est une adaptation de l’autobiographie de Yazid Hichemrahen, intitulée « Un rêve d’enfant étoilé », réalisée et mise en images par Sébastien Tulard. Ce film raconte l’histoire vraie de Yazid Hichemrahen, qui est aujourd’hui âgé de 31 ans et est devenu chef pâtissier.

Le récit du film relate les difficultés que Yazid a connues depuis son enfance à Épernay, où il a été placé en famille d’accueil puis en foyer. Il a dû faire face à une atmosphère néfaste, marquée par la débrouille et la violence, jusqu’à l’adolescence. C’est à ce moment-là qu’il a pris conscience qu’il devait s’extraire de cette situation, sinon il risquait la prison. C’est alors que son envie de réussir et de s’en sortir a pris le dessus.

Le film montre comment Yazid a trouvé des jobs chez des chefs de renom, qu’il a abandonnés pour en trouver d’autres afin de se faire la main. Il a souvent dû dormir « à la belle étoile », se levant tôt et se couchant tard, pour apprendre et se donner les moyens de réussir. L’histoire vraie de Yazid Hichemrahen est mise en avant tout au long du film.