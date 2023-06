« Jusqu’ici tout va bien un projet qui met les femmes en valeur », Nawell Madani répond aux critiques

Comédienne, danseuse, chorégraphe, Nawell Madani est actuellement à la tête de sa propre série sur Netflix. « Jusqu’ici tout va bien » a reçu un accueil mitigé de la part de la diaspora maghrébine. Si certains ont adoré cette comédie dramatique, d’autres, au contraire, ont jugé qu’elle perpétuait des clichés.

« Jusqu’ici tout va bien » raconte la vie sombre d’une journaliste qui met sa vie en danger pour aider son frère à échapper à la police. Malgré son succès sur la plateforme Netflix, le public maghrébin n’a pas trop apprécié la série et la comédienne algérienne a fait face à un déluge de critiques.

« Jusqu’ici tout va bien » : Nawell Madani défend sa série

Suite à une violente vague de critiques sur les réseaux sociaux sur sa nouvelle série, la comédienne algérienne Nawell Madani s’est confié sur le plateau de Clique. Et ce, afin de défendre sa série. Répondant à la question de Mouloud Achour sur la critique la plus douloureuse qui l’a touché, Nawell répond « »c’est quand tu entends que tu as stigmatisé davantage ».

En effet, la comédienne algérienne a affirmé qu’elle ne comprend pas cette vague d’animosité à laquelle sa série a fait face. Par cette série, Nawell Madani pense mettre les femmes en avant. « je voulais parler des femmes des quartiers qui se battent pour leurs frères » a-t-elle expliqué.

Pour réaliser « Jusqu’ici tout va bien », Nawell Madani a choisi de mettre en avant, une femme voilée, des enfants en obésité, une fille invalide. Qui sont, en d’autres termes, « des gens qu’on n’a pas l’habitude de voir à l’image ». Une façon propre à cette comédienne pour dénoncer le racisme subi par les minorités issues de l’immigration.

Nawell Madani : « Oran, c’est toute ma vie »

Invitée dans l’émission En Aparté de Canal +, l’artiste multi-casquettes est revenue sur ses débuts dans le domaine artistique, mais aussi sur ses souvenirs d’enfance. Émotive face à l’image de sa ville natale en Algérie, Nawell Madani a déclaré « Oran, c’est toute ma vie ».

D’ailleurs, elle s’est rappelée ces moments qu’elle passait avec des enfants d’immigrés venus « de Suisse, de Marseille, de Belgique … » pour s’inventer des vies imaginaires. La comédienne a même parlé de l’accueil qu’elle a reçu lors de son spectacle à l’opéra d’Alger, en 2019, « je n’ai jamais eu un accueil pareil » a-t-elle fait savoir dans l’émission.

