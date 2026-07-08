Jusqu’à 600 € d’indemnisation : les nouveaux droits des passagers aériens arrivent dès l’été 2027

Du nouveau pour les voyageurs ! Le Parlement européen vient de taper du poing sur la table en adoptant une refonte majeure des droits des passagers aériens. Vols annulés, retards à répétition ou valises perdues : voici ce qui change concrètement pour votre prochain voyage.

Il s’agit d’une réforme en profondeur d’un texte datant de 2004. Le Parlement européen a adopté récemment un texte protégeant les droits des passagers aériens, aussi bien concernant les annulations, les retards, les bagages, ou encore les frais cachés.

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Ce qui change pour les voyageurs en Europe

Même en cas de gros retards, les voyageurs sont protégés. En effet, dès 3 heures d’attente à l’arrivée, vous pouvez réclamer une indemnisation allant de 250 à 600 euros. Ce montant est progressif : 250 euros pour les trajets courts, 400 euros pour les distances moyennes et 600 euros pour les longs vols.

Seule exception à la règle : les cas de force majeure indépendants de la compagnie, comme une météo extrême, une catastrophe naturelle ou un conflit armé.

Par ailleurs, pour les voyageurs ayant fait une faute de frappe lors de la réservation de leurs billets de voyage, il est désormais possible de corriger cette situation gratuitement. Concernant le bagage, le petit sac personnel, notamment un sac à main ou un sac à dos, reste gratuit contrairement au bagage en cabine qui peut toujours s’avérer payant. EN revanche, le prix de ce dernier doit désormais être affiché au début de la réservation.

Le nouveau texte prévoit que les démarches pour réclamer une indemnisation soient simplifiées. En effet, la compagnie a l’obligation d’informer ses voyageurs de leurs droits et de la démarche à suivre quatre jours après le vol.

Une mise en application attendue dès l’été 2027

Pour rappel, le Parlement européen a voté ce nouveau texte mardi 7 juillet et ce dernier doit maintenant être confirmé formellement par le Conseil européen début août avant d’être publié au Journal officiel d’Europe.

A compter de cette date, les compagnies aériennes auront une durée d’un an pour s’adapter et se mettre en conformité avec ces nouvelles règles. Elles devraient par conséquent être appliquées dès l’été 2027.

Datant de 2004, la réglementation actuellement en vigueur n’est plus du tout adaptée à la réalité du marché. Si elle était jugée très protectrice à l’époque, elle a été totalement dépassée par l’évolution du transport aérien depuis deux décennies. L’essor massif du low-cost, l’explosion des litiges et la multiplication des suppléments à la réservation imposaient une mise à jour urgente.

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