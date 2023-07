Jusqu’à 600.000 DA de profits par véhicule : les courtiers auto sévissent en Algérie

La hausse des prix sur le marché de l’occasion est devenue monnaie courante en Algérie, causant des difficultés pour les consommateurs qui cherchent à acquérir un véhicule.

Les longs délais d’attente imposés par les concessionnaires ajoutent à la frustration des acheteurs potentiels. Cette situation soulève une question importante : y a-t-il un lien entre ces « lenteurs bureaucratiques » et le phénomène de spéculation ?

Spéculation sur les voitures d’occasion en Algérie : un fléau qui pèse sur les consommateurs

Le phénomène de spéculation sur les véhicules d’occasion continue de faire des ravages en Algérie. Certains courtiers n’hésitent pas à revendre à un prix exorbitant des voitures achetées chez les concessionnaires. Un exemple frappant est celui de la Fiat Tipo, vendue entre 2 995 000 DA et 3 000 000 DA à l’origine et revendue jusqu’à 3 600 000 DA au marché noir.

À LIRE AUSSI : Véhicules Fiat en Algérie : les prix des modèles disponibles dévoilés

De l’autre côté, certains consommateurs se plaignent de la procédure d’acquisition de voitures chez les concessionnaires qui est incroyablement lente. Cette liste d’attente interminable crée un climat propice à la spéculation selon ces derniers.

Ainsi, les courtiers profiteraient de ces délais pour acheter des véhicules à des prix raisonnables chez les concessionnaires et les revendre à des prix bien supérieurs sur le marché de l’occasion. Créant ainsi un cercle vicieux de la spéculation, où les prix continuent d’augmenter, rendant l’achat de véhicules neufs ou d’occasion de plus en plus difficile pour de nombreux Algériens.

Le marché auto de nouveau en proie à la spéculation ?

Le phénomène de spéculation sur les voitures d’occasion soulève des inquiétudes quant à la stabilité du marché automobile. Il met en évidence la nécessité pour les autorités de prendre des mesures concrètes pour lutter contre ce problème.

À LIRE AUSSI : Véhicules Fiat importés en Algérie revendus sur le net à des prix chocs

De plus, il est impératif de réduire les délais bureaucratiques associés à l’acquisition de voitures chez les concessionnaires. Cela permettrait de décourager les courtiers opportunistes et de rendre le processus d’achat plus fluide et accessible pour les consommateurs.

En somme, il est essentiel de prendre des mesures pour mettre un terme au phénomène de spéculation sur les voitures d’occasion en Algérie. Une coopération entre les autorités, les concessionnaires et les consommateurs est nécessaire afin de garantir un marché automobile plus équitable et ouvert à tous.