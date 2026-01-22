Jusqu’à -60 % sur les vols : Air Algérie relance l’offre OTLA

Air Algérie confirme le succès de son programme promotionnel « OTLA » en le reconduisant pour l’été 2026. Après une première édition en 2025 qui avait séduit la diaspora et les voyageurs internationaux, la compagnie nationale ouvre ses réservations dès le 21 janvier et jusqu’au 31 mai 2026.

Les vols concernés s’étendent du 1er juin au 31 août, période emblématique de forte affluence pour les destinations prisées. Cela va permettre aux familles algériennes, mais aussi aux voyageurs étrangers, de planifier leurs séjours estivaux à l’avance tout en profitant de tarifs avantageux.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie de service public renforcée, visant à répondre à une demande croissante sur les lignes internationales. Pour cette nouvelle saison, la promesse d’Air Algérie reste la même. Offrir des billets à prix réduits, garantir la disponibilité des places et simplifier l’organisation des voyages vers l’Algérie.

Réductions jusqu’à 60 % chez Air Algérie : comment profiter de l’offre OTLA ?

L’OTLA (qui signifie « vacances » en arabe) se distingue par des remises substantielles sur de nombreuses liaisons internationales. Air Algérie précise les points essentiels de l’offre :

Réductions majeures : jusqu’à 60 % sur le prix des billets.

: jusqu’à 60 % sur le prix des billets. Destinations concernées : Europe, Afrique et Moyen-Orient, avec un focus particulier sur la France et l’Espagne.

: Europe, Afrique et Moyen-Orient, avec un focus particulier sur la France et l’Espagne. Période de validité : voyages compris entre le 1er juin et le 31 août 2026.

Les voyageurs sont invités à réserver rapidement. L’expérience de 2025 montre que les billets promotionnels disparaissent très vite, surtout sur les trajets les plus demandés par la diaspora.

Réserver tôt, un impératif pour profiter des meilleurs tarifs : la France et l’Espagne au cœur de la saison estivale

Historiquement, la France reste la première source de vacanciers vers l’Algérie, avec des liaisons renforcées depuis Paris, Marseille, Lyon et d’autres métropoles. L’Espagne occupe la deuxième place, notamment grâce aux flux en provenance de Barcelone, Madrid et Alicante. Air Algérie ajuste ses capacités en conséquence pour répondre à cette demande massive.

Cette dynamique s’explique aussi par une directive présidentielle. Le chef de l’État a instruit le secteur des transports de faciliter le retour de la communauté nationale établie à l’étranger, en réduisant le coût des billets pour que chaque famille puisse passer l’été avec ses proches.

Le calendrier des réservations, ouvert du 21 janvier au 31 mai, incite les voyageurs à anticiper leur planification. L’édition précédente a démontré que les stocks de billets promotionnels s’épuisent rapidement. Pour garantir sa place et bénéficier des tarifs les plus attractifs, la rapidité reste donc un facteur clé.

