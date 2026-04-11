Jusqu’à 60 mm de pluie et vents à 100 km/h : ces wilayas en vigilance ORANGE ce samedi 11 avril

Le décor change brutalement. Après plusieurs jours marqués par une douceur quasi estivale, la météo opère un virage net en ce week-end du 11 avril. Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) annoncent une dégradation progressive, avec le retour de pluies soutenues et de vents violents sur une grande partie du territoire.

En effet, plusieurs bulletins météo spéciaux (BMS) de Météo Algérie placent ainsi de nombreuses wilayas en vigilance orange. Tour d’horizon détaillé des phénomènes attendus et de leur évolution.

La dégradation s’installe durablement sur les régions du centre. Les wilayas de Tipaza, Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Aïn Defla, Blida, Médéa et Bouira connaîtront des pluies importantes. Les cumuls devraient atteindre entre 30 et 50 mm, avec des pointes pouvant dépasser localement les 60 mm. Cet épisode pluvieux débutera samedi 11 avril à 23h00 et se prolongera au moins jusqu’au lundi 13 avril à 12h00.

À l’ouest, plusieurs wilayas subiront elles aussi des pluies marquées. Oran, Mostaganem et Chlef enregistreront des précipitations comprises entre 20 et 40 mm, à partir de samedi 11 avril à 15h00 jusqu’au dimanche 12 avril à 15h00 au moins.

Par ailleurs, une autre vague pluvieuse touchera un ensemble plus large de wilayas, notamment Tlemcen, Aïn Témouchent, Tiaret, Mascara, Relizane, Tissemsilt, Sidi Bel Abbès et Saïda. Dans ces régions, les cumuls attendus varient entre 30 et 50 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement les 60 mm. Cet épisode débutera samedi à 12h00 pour se poursuivre jusqu’au dimanche à 12h00.

Plus au sud-ouest, les wilayas de Naâma, El Bayadh et El Abiodh Sidi Cheikh recevront entre 20 et 30 mm, avec des pointes locales à 40 mm. La validité de ce BMS s’étend de samedi 09h00 à dimanche 06h00.

Enfin, Béchar et le nord de Béni Abbès restent concernés par des pluies comprises entre 20 et 40 mm, dans un épisode débuté vendredi 10 avril à 21h00 et qui se poursuivra jusqu’au samedi 11 avril à 18h00.

BMS vents violents en Algérie : rafales pouvant dépasser les 100 km/h

En parallèle des pluies, les vents s’annoncent particulièrement soutenus sur plusieurs régions. Un premier BMS concerne les wilayas de Tiaret, El Bayadh, Laghouat, Djelfa, Ghardaïa, Timimoun, In Salah, Adrar, El Meniaa, Ouargla et le nord d’Illizi. Les rafales, de secteur sud, souffleront entre 60 et 70 km/h, avec des pointes pouvant atteindre ou dépasser les 80 à 100 km/h. Cet épisode est prévu samedi 11 avril entre 13h00 et 22h00.

🟢 A LIRE AUSSI : La livraison des bus importés démarre : première vague de 908 unités distribuées [IMAGES]

Un second bulletin vise les wilayas de M’sila, Batna, Khenchela, Biskra, Ouled Djellal, El M’Ghair, Touggourt et El Oued. Les vents atteindront 60 à 70 km/h, avec des rafales pouvant dépasser les 80 à 90 km/h. La validité s’étend de samedi 18h00 à dimanche 03h00.

Ce week-end du 11 avril s’annonce donc particulièrement agité. La succession de pluies soutenues et de vents violents impose une vigilance accrue, notamment sur les routes où les conditions pourraient rapidement se dégrader.

Après une parenthèse printanière marquée par la chaleur, la météo rappelle sa variabilité. Ce nouvel épisode confirme l’installation d’un temps instable, typique de la saison, avec des contrastes marqués d’un jour à l’autre.