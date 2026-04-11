Jusqu’à 60 mm de pluie attendus… La wilaya d’Alger lance une alerte

Les services de la wilaya d’Alger ont émis, ce samedi, un bulletin de vigilance face à des conditions météorologiques instables. De fortes précipitations sont attendues sur la capitale et plusieurs autres régions du pays, avec des risques de perturbations jusqu’à lundi prochain.

Selon les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM), la capitale devrait enregistrer des chutes de pluie significatives, prenant parfois la forme d’averses orageuses. Les services de la wilaya précisent que les prévisions météorologiques font état de précipitations significatives, avec des cumuls oscillant entre 30 et 50 mm, pouvant atteindre localement des pointes de 60 mm.

Cette alerte entrera en vigueur ce samedi à 23h00 et restera active jusqu’au lundi à midi, période durant laquelle une vigilance accrue est recommandée face aux risques d’averses soutenues.

Les services de la wilaya insistent sur la nécessité de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité routière pour prévenir tout accident lié aux chaussées glissantes ou à la visibilité réduite durant ces averses.

Intempéries en Algérie : Extension de l’alerte à l’Ouest et au Sud

Le bulletin météorologique spécial (BMS) de niveau 2 (alerte orange) concerne également une large partie de l’ouest et du centre-ouest du pays, notamment :

Tlemcen, El Aricha, Aïn Témouchent, Tiaret, Ksar Chellala, Mascara, Relizane, Tissemsilt, Sidi Bel Abbès, Saïda, Oran et Chlef.

Par ailleurs, les régions du Sud et des Hauts-Plateaux ne sont pas épargnées. Des perturbations sont attendues à Naâma, El Bayadh, El Abiodh Sidi Cheikh, Béchar et Béni Abbès. Pour ces zones, l’alerte est en vigueur du samedi à 21h00 jusqu’au dimanche à 18h00.

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Les services de secours restent en état d’alerte maximale pour parer à toute éventualité liée à ces montées d’eaux soudaines.

Alerte vents violents : Des rafales dépassant les 100 km/h

En plus des fortes pluies, l’ONM a émis plusieurs bulletins météorologiques spéciaux (BMS) alertant sur des vents violents qui balayent actuellement le pays, provoquant d’importants soulèvements de sable.

Une première zone de vigilance concerne les wilayas de Tiaret, El Bayadh, Laghouat, Djelfa, Ghardaïa, Timimoun, In Salah, Adrar, El Meniaa, Ouargla et Illizi.

Ces régions, incluant notamment Tiaret, El Bayadh et plusieurs wilayas du Grand Sud, sont balayées par des vents violents dont la vitesse dépasse les 100 km/h.

Ces rafales s’accompagnent de fortes tempêtes de sable réduisant considérablement la visibilité, une situation critique qui devrait persister ce samedi de 13h00 jusqu’à 22h00 selon les prévisions de l’Office.

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Un second bulletin concerne l’Est et le Sud-Est du pays, notamment les wilayas de M’sila, Batna, Khenchela, Biskra, Ouled Djellal, El M’ghair, Touggourt et El Oued.

Vitesse des vents : Supérieure à 90 km/h avec denses chasses-sable.

avec denses chasses-sable. Validité : Du samedi à 18h00 jusqu’à dimanche 03h00 du matin.

Face à cette double menace (pluies torrentielles et vents violents), les autorités réitèrent leurs appels à la vigilance, particulièrement sur les axes routiers sahariens et les zones dégagées.