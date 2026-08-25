Jusqu’à 6 millions de DA à la clé : le prix présidentiel de la meilleure start-up change d’échelle

Le Prix du président de la République de la meilleure start-up change d’échelle. Quelques mois seulement après sa création, l’État revoit à la hausse les récompenses financières accordées aux lauréats. La meilleure Scale-up pourra désormais décrocher 6 millions de DA, tandis que la meilleure Start-up recevra 4 millions de DA. Le montant réservé au meilleur Projet innovant grimpe, lui, à 3 millions de DA.

La décision figure dans un nouveau décret présidentiel publié lundi au Journal Officiel (JO) n°60. Elle intervient alors que le dispositif doit récompenser, chaque année, les projets et entreprises qui contribuent au développement de l’innovation et de l’entrepreneuriat en Algérie.

Prix du président de la République de la meilleure start-up : les montants revus à la hausse

Le décret présidentiel n°26-277 du 23 août 2026 modifie et complète le décret n°26-86 de janvier 2026, qui avait instauré le Prix du président de la République de la meilleure start-up.

Le nouveau texte revalorise les trois principales récompenses. Les montants passent ainsi à :

6 millions de DA pour la meilleure « Scale-up », contre 3 millions auparavant ;

pour la meilleure « Scale-up », contre 3 millions auparavant ; 4 millions de DA pour la meilleure « Start-up », contre 2 millions ;

pour la meilleure « Start-up », contre 2 millions ; 3 millions de DA pour le meilleur « Projet innovant », contre 1 million.

La hausse concerne donc l’ensemble des catégories du prix, avec un doublement de la récompense pour la Scale-up et la Start-up. Pour le Projet innovant, le montant attribué passe de 1 à 3 millions de DA.

Le décret maintient par ailleurs la règle prévue pour les projets collectifs. Lorsque plusieurs participants réalisent ensemble le meilleur projet innovant, le montant de la récompense se partage à parts égales entre eux.

Un prix présidentiel destiné à soutenir l’innovation et l’entrepreneuriat

À travers ce prix, les autorités veulent encourager les initiatives innovantes et l’entrepreneuriat. Tout en favorisant le développement de l’économie de la connaissance et des start-up.

L’attribution du prix revient à un jury désigné par arrêté du ministre chargé des Start-up. Son mandat dure une année et peut faire l’objet d’un seul renouvellement.

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La composition du jury réunit plusieurs profils issus de l’écosystème de l’innovation et de l’entrepreneuriat. Il comprend notamment :

Un représentant du ministre chargé des Start-up ;

Un expert international spécialisé dans les nouvelles technologies ;

Une compétence nationale ou internationale dans le domaine du capital-risque ;

Deux membres du comité national de labellisation des start-up, des projets innovants et des incubateurs ;

Un représentant de l’Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI).

Cette composition associe ainsi des compétences liées aux nouvelles technologies, au financement et à la propriété industrielle, ainsi que des représentants du dispositif national de labellisation.

Quand sera remis le Prix du président de la République de la meilleure start-up ?

Le calendrier du prix reste lié à la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat. Le décret prévoit une remise lors d’une cérémonie officielle organisée au mois de novembre de chaque année, durant cette semaine consacrée à l’entrepreneuriat.

La prochaine édition devra donc permettre aux lauréats des différentes catégories de bénéficier des nouveaux montants fixés par le décret présidentiel du 23 août 2026.

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Avec cette revalorisation, le dispositif créé en janvier dernier accorde désormais jusqu’à 6 millions de DA à la meilleure Scale-up, 4 millions de DA à la meilleure Start-up et 3 millions de DA au meilleur Projet innovant.