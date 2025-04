Jusqu’à 50 000 riyals d’amende : l’Arabie saoudite durcit le ton contre les infractions aux visas

À l’approche de la nouvelle saison du pèlerinage, les autorités saoudiennes intensifient les préparatifs pour accueillir les pèlerins du monde entier dans des conditions optimales. Dans ce contexte, le ministère saoudien de l’Intérieur vient de publier un communiqué, mettant en garde contre les infractions aux visas.

Le ministère informe que désormais, des peines de prison et de lourdes amendes seront imposées aux contrevenants aux règles de visa pour l’Arabie saoudite.

Jusqu’à six mois de prison et une amende de 50 000 riyals : les autorités saoudiennes mettent en garde

Dans une nouvelle vidéo, mise en ligne en ce mardi 22 avril 2025, le ministère saoudien de l’Intérieur annonce l’imposition d’une peine de prison de six mois et une amende allant jusqu’à 50 000 riyals à l’encontre de toute personne refusant de quitter le royaume après l’expiration de son visa.

Cette décision fait partie d’une longue liste de sanctions annoncée par l’Arabie saoudite, visant à mettre fin à la participation non autorisée au Hadj, un phénomène récurrent où des visiteurs munis de visas à entrée multiples restent dans le pays pour accomplir illégalement ce rituel.

« Une amende financière allant jusqu’à 50 000 riyals sera appliquée à tout étranger qui dépasse la durée de validité de son visa d’entrée et ne quitte pas le territoire à temps. Pas de Hadj sans autorisation« , lit-on dans le message qui accompagne la vidéo du ministère.

Par ailleurs, le ministère rappelle que les visas, quel que soit leur type, à l’exception du visa du Hadj, ne permettent pas à leurs titulaires d’accomplir le rituel du pèlerinage.

Nouvelles restrictions pour les agences de voyage

L’Arabie Saoudite renforce son contrôle sur le pèlerinage du Hadj et de la Omra pour 2025 avec de nouvelles mesures restrictives. Le ministère de l’Intérieur saoudien a précédemment annoncé des sanctions financières importantes pour lutter contre les dépassements de séjour : une amende pouvant atteindre 100 000 riyals sera imposée aux agences de voyages qui ne signalent pas les pèlerins dépassant leur durée de séjour autorisée.

Parallèlement, l’Office National du Pèlerinage et de la Omra (ONPO) a établi de nouvelles règles concernant l’accès à La Mecque. L’accès sera totalement interdit pendant six semaines, du 29 avril au 10 juin 2025. Ces restrictions s’accompagnent de deux exigences majeures : le respect strict des procédures réglementaires et l’obligation d’obtenir un visa Hadj spécifique.

Ces mesures visent à améliorer la gestion des flux de pèlerins et à garantir de meilleures conditions de sécurité pendant cette période particulièrement affluente. Les autorités saoudiennes cherchent ainsi à prévenir les problèmes de surpeuplement tout en assurant un meilleur encadrement durant cette période.

