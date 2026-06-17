Jusqu’à 49°C attendus dès ce jeudi : une vague de chaleur exceptionnelle s’installe en Algérie

Une vague de chaleur d’une intensité exceptionnelle s’apprête à frapper les wilayas du nord du pays. Dès demain, jeudi, des températures records sont attendues, provoquées par la remontée d’une masse d’air brûlant en provenance du Grand Sud.

Selon les derniers modèles numériques de prévisions météorologiques, cette masse d’air saharien va s’installer durablement sur les régions septentrionales. Le mercure s’affolera particulièrement dans les wilayas de l’intérieur, où les températures dépasseront allègrement les 42°C à l’ombre.

Du jeudi au samedi, le thermomètre oscillera entre 40°C et 42°C à l’ombre sur les régions de l’intérieur de l’Ouest et du Centre.

Sur le littoral, les températures varieront entre 35°C et 38°C à l’ombre, mais le ressenti sera particulièrement étouffant en raison d’un taux d’humidité très élevé.

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Sans surprise, c’est dans le Grand Sud que le pic de cette canicule sera le plus extrême, avec des maximales comprises entre 40°C et 49°C, notamment à In Salah, Adrar et Bordj Badji Mokhtar.

Par ailleurs, les conditions maritimes seront perturbées durant cette période. La mer sera peu agitée à agitée sur l’ensemble du ruban côtier, sous l’effet de vents soufflant de modérés à forts. La plus grande prudence est donc de mise pour les professionnels de la mer et les estivants.

Un été 2026 marqué par la répétition des extrêmes thermiques

Cette nouvelle alerte canicule ne surgit pas de manière isolée. Depuis le début de la saison estivale, les épisodes de chaleur intense se multiplient sur l’ensemble du territoire.

Dès le 1er juin, une première vague avait déjà poussé le mercure jusqu’à 48°C dans certaines wilayas sahariennes, installant d’emblée le ton d’un été hors norme.

Face à cette réalité climatique, les recommandations restent les mêmes et méritent d’être rappelées avec insistance. Limiter les déplacements aux heures les plus chaudes de la journée, s’hydrater abondamment et surveiller l’état des personnes âgées, des enfants et des malades chroniques constituent les gestes essentiels.

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Consulter régulièrement les bulletins officiels de l’Office National de la Météorologie permet d’anticiper les évolutions et d’adapter ses comportements en conséquence.

La chaleur extrême qui s’annonce pour ce jeudi n’est pas une simple contrainte estivale. Elle représente un risque sanitaire concret, dont les effets peuvent être graves pour les organismes les plus fragiles. La prudence, cette semaine, n’est pas une option.